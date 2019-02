El Carnaval de Barranquilla 2019 marcará la historia

A la ciudad de Barranquilla, y en el marco de su Carnaval 2019, llegarán para lucirse los mejores exponentes del rock en español, el género urbano, la salsa, el merengue y el vallenato, en un mismo escenario: El Metroconcierto Histórico de Carnaval. El día elegido para tan importante evento, al que no dejará de asistir ningún propio o visitante, es el sábado 02 de marzo en el Club Campestre del Caribe.



El encargado de prender los motores de este histórico concierto es nada más y nada menos que la banda mexicana de rock en español más importante del mundo: Maná. Artista que durante su gran trayectoria como banda de rock latino ha logrado vender más de 40 millones de discos alrededor del mundo, ganado 4 Grammy Norteamericanos, 8 Grammy Latinos, 5 MTV Video Music Awards Latinoamérica, 5 Premios Juventud, 19 Premios Billboard de la Música Latina, y 15 de los Premios Lo Nuestro. Es así como con su gran carisma y talento, esta banda mexicana, aclamada por su público, traerá un show especial lleno de sorpresas y de éxitos inolvidables. Sonidos que harán de este concierto un evento sin precedentes y que promete no dejar sentado a ninguno de los asistentes al interpretar temas como: “Rayando el sol”, “De pies a cabeza”, “Labios compartidos”, “Mariposa traicionera”, “Bendita tu luz”, “Mi verdad”, entre muchos más éxitos de ayer y de hoy.



Por su parte, Daddy Yankee, el artista latino más reconocido en el género urbano, escogido además durante varios años como una de las 100 personas más influyentes en el mundo entero, llegará a tarima con el sonido explosivo que lo caracteriza para poner a bailar a todos. Canciones como “Llamado de emergencia”, “Qué tengo que hacer”, “Pose”, “Shaky shaky”, “Sígueme y te sigo”, “Adicitiva”, entre muchas más, serán interpretadas.



Y como gran sorpresa, la marca Metroconcierto en su cumpleaños número 10, hará posible que dos de los artistas más reconocidos de la salsa a nivel mundial compartan por primera vez una misma tarima: Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuelle. Por su parte “El Caballero de la Salsa” Gilberto Santa Rosa, trae un repertorio sin igual para cautivar a su público con temas como “Conciencia”, “Perdóname”, “Que alguien me diga”, “Conteo regresivo” y muchos más. Y Víctor Manuelle, quien con más de 6 millones de discos vendidos mundialmente, un total de 42 sencillos en la lista de Billboard Hot Latin Songs, y 23 sencillos #1 en Latin Tropical Airplay, llega cargado de su particular romanticismo. Temas como “Igual que yo”, “Como una estrella”, “Dile a ella”, “Tengo ganas”, “Tú me besas”, pondrán a vibrar los corazones.



Asimismo, los espectadores contarán con la presencia de Sergio Vargas más conocido como el “Negrito de Villa”, uno de los grandes referentes del merengue dominicano, quien con su calidez y energía dará un show cargado de mucho sabor y adrenalina; y junto a ellos no podría faltar el parrandón vallenato de Jorge Celedón e Iván Villazón.



Y es que todo está listo para que no haya interrupciones en tan increíble concierto, pues los empresarios han dispuesto de una producción impecable con última tecnología, pantallas LEDs, sonido Line Array, y otros elementos. Estos invitados de talla nacional e internacional, no solo pondrán a gozar a barranquilleros y visitantes, sino que serán los encargados de abrir la temporada de presentaciones en la “Puerta de Oro de Colombia”.