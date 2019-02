Educación de calidad a un clic de distancia

Estudiar en un entorno que se encuentra en constante cambio y transformación, se ha convertido en una tarea difícil para quienes no cuentan con el tiempo necesario que les permita desplazarse. Sin embargo, hoy en día existen entidades que ofrecen programas con alta calidad, y lo mejor, completamente en línea.

En ese contexto, se puede hablar de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), la primera institución privada de educación superior en Puerto Rico compuesta por cuatro recintos principales en Puerto Rico: Gurabo, Cupey, Carolina, y UAGM online; la cual, hoy en día, hace presencia en Colombia con variedad de programas académicos online.



Actualmente a la UAGM pertenecen aproximadamente 40.000 estudiantes que han decidido ser parte de una institución acreditada internacionalmente por parte del Middle States Commision on Higher Education (MSCHE) de los Estados Unidos, una organización que certifica o avala el título norteamericano a los estudiantes; y la Association to Advance Collegiate of Business (AACSB), el principal y más prestigioso organismo en acreditación de escuelas de negocios a nivel internacional, siendo este último de gran importancia, debido a que menos del 5 por ciento de las 13.000 escuelas de negocios del mundo han podido obtener su acreditación, ya que las que la reciben, son reconocidas por generar graduados altamente calificados por su excelencia.



Este tipo de reconocimientos ha permitido que la UAGM sea un referente nacional e internacional con campus de primer nivel; plataformas educativas como Blackboard, una de las más usadas a nivel mundial en e-learning; docentes altamente cualificados con PhD y DBA; y, además, precios competitivos. Asimismo, cada uno de los egresados recibe un título internacional que le dará la oportunidad de seguir expandiendo su carrera como profesional.



–Para residentes en Colombia existe un descuento del 30 por ciento en la matrícula hasta el 11 de marzo de 2019-.

¿Qué estudiar en la Universidad Ana G. Méndez?

Una de las principales exigencias del ámbito laboral es la de requerir profesionales que, mediante su formación, generen valor, y de igual manera, se ajusten al mercado. En ese sentido, tanto a nivel nacional como internacional, el MBA sobresale entre las opciones para personas o gerentes que tienen como meta llegar a altos cargos dentro de una compañía o negocio.

Para ello, la UAGM tiene dentro de su portafolio programas con todos los elementos necesarios para garantizar una formación íntegra.



MBA con especialidad en:

• Gerencia: El egresado de esta especialidad podrá evaluar asertivamente la gerencia en las organizaciones a través de la aplicación de las vertientes teóricas y prácticas de la administración, la consideración analítica de su estructura, y la aplicación eficiente de las tecnologías emergentes para la solución de situaciones y retos de las organizaciones, entre otras.



• Mercadeo: El estudiante dominará las funciones teóricas y prácticas del mercadeo de las empresas y otras organizaciones. Este programa forma especialistas con habilidades gerenciales en la identificación de oportunidades de mercado, con capacidad para implementar estrategias que le aporten un incremento de competitividad a la empresa.



• Recursos Humanos: Está diseñada para ayudar a entender el rol crítico de los recursos humanos y su gestión efectiva en la organización. La meta del programa es brindar a los alumnos los conocimientos y las herramientas para comprender, identificar y resolver los problemas que conlleva manejar y liderar una diversidad de personas en una empresa.



• Control de materiales: Esta especialidad provee al estudiante el conocimiento necesario para trabajar en la administración de materiales y en diferentes funciones tales como planificación de las facilidades productivas, compra de materiales, control de producción e inventario.



Pregrados de Administración de Empresas con concentración en:

• Gerencia

• Sistemas de Información



Maestrías en:

• Administración de empresas en Agronegocios

• Ciencias en Gerencia Ambiental con especialidad en Planificación Ambiental

• Educación con especialidad en enseñanza del inglés como segundo idioma