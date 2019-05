Construyendo el camino a la excelencia

Tres años es un corto periodo de tiempo para mostrar resultados contundentes y grandes logros; sin embargo, bajo la premisa de hacer todo bien desde el principio, Molienda de la Sabana empezó en 2016 a consolidar su impronta como líder nacional en la fabricación de cemento limpio y competitivo, de la mejor calidad, que genera aceptación y confianza entre los distribuidores, constructores e industriales.

Su filosofía es ir más allá de la fabricación para impactar positivamente en todos sus procesos, esto le ha valido a la compañía, ser catalogada como líder en producción limpia e innovadora, obteniendo en tiempo récord, por parte de Bureau Veritas, la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad bajo la NTC ISO 9001:2015, y el Sello de Calidad de Producto para cemento hidráulico bajo la NTC 121:2014, de manos del Icontec.



“Fortecem es la marca del cemento eficiente y amigable con el medio ambiente, capaz de reducir la necesidad de materiales provenientes de la minería primaria y reemplazarlos por el uso extensivo de subproductos generados por industrias de la región; lo que no sólo ayuda a disminuir la huella de carbono y aprovechar materiales que iban a parar a los rellenos, sino que logra un producto de altísima calidad con el que se abastecen oportunamente las zonas centro, oriente y sur del país”, asegura Mario Andrés Cortés Estrada, gerente general de Molsabana.



Amigables con el planeta



Ubicados en el Departamento de Cundinamarca, en la Zona Franca de Tocancipá, representan un modelo empresarial sostenible, que convive al interior del parque industrial con empresas tan diversas como Data Centers, alimentos procesados, industria cervecera y de la cosmética, entre otras. “Esto es posible porque todos nuestros procesos de fabricación son confinados y limpios, no generan material particulado a través de filtros y controles ambientales necesarios”, confirma Joost Oostra, gerente de Operaciones.



Apoyando todos los procesos de investigación e innovación en su laboratorio de última generación, los técnicos de la compañía ejercen el más estricto control de las materias primas provenientes de los subproductos recuperados. De esta manera se evitan efectos no deseados en la calidad, estabilidad y propiedades del producto, un cemento más reactivo a largo plazo, que consume menos agua en el amasado.



“Somos los mejores en eficiencia y costos de producción de cemento sostenible y nos caracteriza el espíritu innovador de quien se atreve a hacer lo que los demás no hacen. El sello de calidad del Icontec corrobora nuestro compromiso por mantener la excelencia que nos distingue desde el primer saco que salió de la fábrica el primer día de producción, e invita a los que aún no nos conocen, a que se decidan por Fortecem”, recalca el Gerente de Operaciones de Molienda de la Sabana.



“En esta industria es fundamental que el cliente tenga un producto que nunca va a fallar, porque es el cemento que se integra al concreto con el que se construyen los edificios, puentes, túneles y vías que utilizan los seres humanos y de los cuales dependen sus vidas”, añade el gerente general, Mario Andrés Cortés Estrada.

Foto: Cortesía Fortecem

Consolidando su presencia



Fortalecidos en sus inicios en el canal de distribución de cemento que llegaba a los maestros de obra o ingenieros contratistas y luego a los constructores en Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Meta, el cemento Fortecem continúa posicionándose gracias a una estrategia de asistencia por parte de la compañía orientada a la correcta utilización del producto y a la reducción de costos en la obra.



En el sector de la construcción empezaron en Bogotá y Cundinamarca y se fueron expandiendo progresivamente a Tolima, Meta, Casanare, Huila, Putumayo y otros departamentos, teniendo como premisa una empresa de puertas abiertas, que considera que no existe cliente pequeño y en cambio establece con todos, relaciones a largo plazo. En cuanto a los industriales y fabricantes de concreto, la clave ha sido el cumplimiento de todas las normas técnicas, los altos estándares de calidad del producto y un área técnica fuerte y especializada, que les permite el acompañamiento y la respuesta inmediata en cualquier momento.



El análisis permanente y el acompañamiento técnico que ofrecen para la producción de concreto es una de sus fortalezas para personalizar el producto según el uso que se le va a dar. También tienen un programa con reconocidas universidades para que los estudiantes de ingeniería conozcan los beneficios de su planta de alta tecnología, capaz de cerrar ciclos ambientales mientras utiliza subproductos de otras industrias, un tema vital para la sostenibilidad del planeta.



“Para la compañía es fundamental acercarse a sus grupos de interés y permitirle a nuevos clientes obtener una distribución de cemento, independientemente de su tamaño”, confirma Fernando Ronderos, director comercial del canal de distribución, quien añade que están comprometidos con ofertas de valor como perfeccionar el servicio para optimizar la atención en los segmentos de construcción y distribución.



“El lenguaje de Molienda de la Sabana y su marca Fortecem se caracteriza por respaldar con hechos lo que ha consignado en sus fundamentos, con una planta de última tecnología, óptimo manejo ambiental, soporte técnico adecuado, equipo comercial y de mercadeo a la altura de los desafíos cambiantes del mercado y un producto de la mejor calidad, que le permiten continuar haciendo bien el trabajo que inició hace tres años”, dice María Teresa Quintero, directora estratégica comercial de Molienda de la Sabana.

Foto: Cortesía Fortecem

La mejor alternativa



La compañía sabe que la forma de ofrecer servicio a los clientes es estando cerca de ellos y por eso se ha enfocado en reaccionar inmediatamente a las necesidades de todos, desde los pequeños distribuidores de cemento y las constructoras, hasta las grandes concreteras. Una de las ventajas de ser una de las cementeras más jóvenes de Colombia es que pueden repensar constantemente su modelo de negocio.



Fortecem produce cemento para uso general en presentaciones de sacos de 50 kg y 42,5 kg, que se ofrecen a los distribuidores ferreteros, y cemento a granel de Alta Resistencia Temprana (ART), que cumple las exigentes especificaciones del sector de la construcción y la producción de concreto para obras estructurales. Así mismo, proporciona soporte técnico desde la persona que está construyendo una vivienda, local, bodega o edificio, hasta los grandes desarrolladores de infraestructura, centros comerciales y urbanizaciones en altura.



“Más allá de medirnos por volumen de toneladas producidas, nuestro objetivo es ser la compañía más sostenible y que mejor uso le da a los recursos naturales, humanos y económicos, en el mediano y largo plazo. Somos una empresa que maneja el mismo lenguaje desde el interior y de cara al mercado y mantenemos un diálogo fluido con clientes y autoridades, para saber qué es lo que cada uno necesita y enfocar hacia allá nuestros esfuerzos”, sostiene el Gerente General.



Eso es lo que caracteriza el ADN de Molienda de la Sabana y su marca Fortecem, una sociedad con capital ciento por ciento colombiano, construida sobre las bases de una reconocida familia empresaria con generaciones de experiencia en la industria minera, de los materiales de construcción y del desarrollo inmobiliario, acompañada por el valioso recorrido de sus socios externos. Una nueva fuerza que continuará promoviendo la construcción de buenas obras en todo el país.



LINEA DE TIEMPO



Inspirados en hacer buenas obras



2016



Molienda de la Sabana ingresa al mercado con su marca Fortecem, un cemento con los mejores estándares de calidad.



2017



Su planta de última generación le permite entregar un producto que respeta el medio ambiente, generando confianza y credibilidad en el competitivo sector de la construcción.



2018



Reciben de Bureau Veritas la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad bajo la NTC ISO 9001:2015, que confirma su compromiso de hacer las cosas bien desde el principio.



2019



Icontec les otorga el Sello de Calidad de Producto para cemento hidráulico bajo NTC 121:2014, un hito industrial que ratifica la confianza depositada por sus clientes.