Consejos para empezar fácilmente a facturar electrónicamente

Definitivamente el 2019 es un año de transformación para cada una de las micro, pequeñas y medianas empresas que todavía no han implementado dentro de sus negocios, la facturación electrónica. Este mecanismo y documento, tal y como lo afirma la Dian, soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios, diferenciándose de la usada habitualmente, en que se presenta en formato electrónico.



En Colombia todavía existe un gran porcentaje de empresarios que siguen utilizando la forma manual para administrar sus negocios, estos, no cuentan con un sistema de seguimiento y control de sus finanzas y contabilidad, lo que puede generar, a largo plazo, no tomar las decisiones adecuadas y no impulsar de la mejor forma, el crecimiento que tienen proyectado para la compañía.

Pero, ¿cuál es la mejor forma de dar este paso e implementar la facturación electrónica? Hoy en día son varias las empresas que se encargan de soportar y guiar a quienes por requerimiento legal, deben unirse a este grupo. Una de ellas, reconocida por los múltiples beneficios que les brinda a sus clientes, y por la amplia trayectoria que tiene en el mercado, es SIIGO, entidad que abrió sus puertas hace 30 años y que, junto a su equipo, ofrece soluciones según las necesidades básicas de los usuarios, tecnología de punta, y un software creado especialmente para la creación de la facturación electrónica.



A lo largo de esos 30 años SIIGO ha permitido que los empresarios obtengan ventajas al utilizar herramientas que no solo les faciliten los procesos internos, sino que les permitan ir más adelante. Para esta ocasión, SIIGO lanzó “una solución de facturación en la nube completamente gratis para empresas que necesiten emitir hasta 20 facturas electrónicas al mes. Adicionalmente, SIIGO también tiene una solución 100 por ciento en la nube para quienes facturen más de 20 al mes, que cuesta desde $130.000 mensuales, y que además de obtener facturación electrónica ilimitada, permite generar cotizaciones en línea, facturar, gestionar inventarios, manejar las cuentas por cobrar y por pagar, y convertir automáticamente la gestión administrativa de la empresa en contabilidad y manejo automático de impuestos”, así lo afirma David Ortiz, presidente de SIIGO.

Según un estudio realizado por Confecámaras, casi el 87 por ciento de las empresas no sobreviven después de su quinto año de existencia, para eliminar este riesgo, Ortiz les aconseja a los empresarios que conozcan cada uno de los puntos clave de su negocio, los números de rentabilidad, el flujo de caja, la rotación de la cartera, ventajas y desventajas, entre otros.



En ese sentido, son muy claros los beneficios económicos que se adquieren al ser parte del proceso de la facturación electrónica, como primera medida, la percepción de los clientes de la empresa frente al profesionalismo y calidad de sus servicios aumenta significativamente, al ver una factura personalizada y con elementos de marca que la diferencia de las demás; segundo, el ciclo de facturación y recaudo se acelera debido a que los tiempos logísticos de impresión, distribución y recepción de las facturas se elimina mejorando la caja de la empresa; SIIGO también tiene funcionalidades que aceleran aún más este ciclo, ya que tiene notificaciones automáticas de cobranza y la opción de pagos en línea; y tercero, mejora sustancialmente la calidad y rapidez de las decisiones que toma el empresario, pues con SIIGO va a tener reportes de gestión en tiempo real a los que puede acceder desde cualquier parte del mundo.

Foto: sIGGO

Una solución a su medida



“Cuando la Dian propuso la facturación electrónica, lo primero que se nos pasó por la mente, era qué iba a hacer una persona que no tuviera un computador, internet, o que simplemente no supiera cómo usarlo. Nos pusimos en los zapatos de nuestros empresarios, y quisimos ayudarlos a crecer y a ser más sostenibles, por lo tanto, creamos la herramienta totalmente gratuita”, asegura Ortiz, quien recomienda que lo primero que debe hacer un empresario es empezar a facturar a través de un software como SIIGO, teniendo en cuenta que ahí ya tiene el 90 por ciento del proceso adelantado, y que en este software, solo debe ingresar sus productos y empezar el proceso totalmente gratis. Asimismo, menciona que al hacerlo con SIIGO, este no tendrá que hacer inversiones adicionales en tecnología ni infraestructura.



Luego de esto, se debe hacer el proceso de requerimientos con la Dian, - SIIGO guía al empresario por todo el proceso para hacerlo aún más sencillo y práctico- y una vez los requerimientos con la Dian estén listos, solo hay que ingresar la resolución, y listo, ya puede facturar electrónicamente.



Para más información puede ingresar a www.siigo.com.