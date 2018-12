Conozca la historia de un hospital que salió de ´cuidados intensivos´

´Transformarse para volver a ser vital´, es quizás una de las frases que identifican a gran parte de los hospitales, clínicas y entidades de salud del país. Muchas de ellas, han sufrido impactos que las han llevado a quedar sin personal médico, sin insumos suficientes para los pacientes, y sin capital que sostenga cada uno de los gastos que toda compañía debe cancelar.

Situaciones como estas, han provocado que sindicatos alcen sus voces de protesta con el fin de buscar una evolución que mejore las condiciones y los servicios que prestan este tipo de organizaciones. En ese sentido, la Ley 550 fue la carta que le devolvió la vida al Hospital Universitario del Valle. Luego de más de 2 años, ahora cuenta con modernas salas de maternidad, pediatría, urgencias, pabellón de quemados, y ya planean la realización de trasplantes de hígado y riñón. Aquí el camino que se recorrió.



La realidad del HUV tenía más crudeza. Había sobrecostos en alimentación y lavandería, y hasta en los pagos por el recurso humano. Muchos de los empleados ya habían cumplido con los requisitos de pensión o tenían incapacidades para ejercer sus funciones. Entre las cargas que mantenían atado al hospital, también se cuenta el hallazgo de facturas que superaban los $10.000 millones y que fueron denunciadas ante la Fiscalía. Además, los pasivos ascendían a $286.000 millones, y el 84 por ciento de los ingresos, debían ser destinados al pago de salarios. El déficit mensual superaba los 6.500 millones de pesos.



Agonizante y con la calificación de ‘alto riesgo’, sentenciada por el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, el centro hospitalario más importante del Suroccidente colombiano, logró su reanimación cuando llegó a su estado más crítico. En un par de años, pasó de estar agonizante a mostrar su vitalidad. Hasta ese momento, cualquier intento por aliviar la situación se suponía solo ‘paños de agua tibia’.



Durante el 2016, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, transfirió más de $72.000 millones para que el hospital mantuviera abierta sus puertas, además, destinó $20.000 millones, que permitieron estar a paz y salvo con los salarios y primas de 1.046 trabajadores de planta, y mitigar la deuda con 969 trabajadores de agremiaciones.



La gobernadora del Valle del Cauca se encomendó a la única posibilidad de continuar con vida que tenía el hospital, la Ley 550, que permitió garantizar el pago de salarios a los empleados y establecer acuerdos con los acreedores. Además, se debió poner en marcha una reestructuración administrativa que conllevó a la eliminación de 400 vacantes y 547 cargos no misionales.



Durante el tránsito entre el estado terminal y la salvación, la mandataria de los vallecaucanos fue blanco de las más severas críticas por parte del personal interno. Y a la postre, hasta sus contradictores, hoy reconocen el valioso aporte de la mandataria para la salvación del HUV.



“A pesar del juego sucio de los sindicatos, hubo actuaciones ejemplares de médicos, enfermeras y estudiantes que trabajaron sin descanso y sin recibir salario por varios meses”, destacan los integrantes de la junta directiva del hospital.



De igual manera, y al reconocer que el aporte es de todos, sobresale el disciplinado ejercicio de aumentar la producción y disminuir los costos. “Antes de mitad de año facturamos el 100 por ciento de la proyección para el 2018, lo que significa que estaremos facturando posiblemente al terminar la vigencia el doble de lo proyectado”, indicó Irne Torres, gerente del Hospital.





Desde que el HUV volvió a su razón de ser, tener un buen servicio para los usuarios, son varios quienes han sido testigos de esta rehabilitación:



Laura Zuluaga, cuenta su experiencia en la nueva sala de partos del Hospital Universitario del Valle: “la atención es muy oportuna, el servicio es excelente; las herramientas son de última tecnología, lo cual le brinda mucha tranquilidad a uno como mamá primeriza. Aquí hay mucha comodidad, que es lo que uno busca en estas últimas etapas del embarazo”.



Por otro lado, Olga Lucía Pérez, coordinadora de Terapia Intensiva del HUV cuenta: “la vida me puso acá por cosas del destino y me encontré con un hospital que ya estaba empezando a verse golpeado. Recuerdo que buscamos soluciones para que este Hospital no fuera liquidado, y empezamos a demostrarle al Gobierno que solo necesitábamos que creyeran en nosotros, y la doctora Dilian Francisca Toro no dejó de creer, porque ella es médica, y cuando uno cree, todo es posible, porque la salud es un derecho fundamental”.



Hoy en día, en el HUV iniciarán de nuevo los “trasplantes de hígado y riñón, posiblemente en el primer semestre del 2019. Y tenemos como meta inmediata trabajar en la Unidad Funcional de Oncología”, adelantó Torres.