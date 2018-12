Cinco tendencias mundiales de consumo, claves para exportar

La población mundial demanda cada vez más productos y servicios especializados.

Los estudios globales de consumo indican que, principalmente, las generaciones modernas prefieren usar nuevas tecnologías, la interconexión digital, la defensa del medioambiente y los recursos naturales, que los mueven a utilizar materiales reciclados, a llevar un estilo de vida saludable y se inclinan, curiosamente, por la tenencia y el cuidado de mascotas.

Son comportamientos que marcan otras exigencias: ya no basta con suplir una necesidad de consumo, sino que los productos deben incluir características adicionales, como que sean orgánicos, sostenibles, socialmente responsables y con valores éticos.



De cara a las nuevas tendencias, la apuesta de ProColombia para el 2019, de acuerdo con su presidenta, Flavia Santoro Trujillo, es que más empresarios, regiones, empresas, y en especial las pymes, aprovechen las oportunidades que ofrece el comercio exterior y los 62 acuerdos comerciales vigentes.

“Queremos inspirar a más empresarios para que se animen a exportar y hallen en la internacionalización el camino de crecimiento –dice–. Qué mejor ejemplo y motivo de inspiración que las empresas que ya lo hacen con éxito. Hoy, Colombia puede decir que tiene compañías que venden videojuegos a la India o Israel; software al sudeste asiático o medicamentos y productos caninos a Estados Unidos y Latinoamérica”.



Dados los nuevos parámetros de consumo, ProColombia identificó cinco tendencias mundiales que le dan al país la oportunidad para elevar sus exportaciones. Aquí están, y son mercados claves adonde varias empresas han llegado con buenos resultados.

1. Moda con más calidad y sostenibilidad

Según datos de Euromonitor, el slow fashion o moda sostenible ha surgido como alternativa para consumidores que buscan productos sustentables. Ellos están dispuestos a comprar menos ropa, pero con piezas de mayor calidad y artículos con credenciales éticas y ambientales. Se habla del consumidor 2.0.



Un análisis de Statista encontró que en 2017, un 30,7 % de los millennials encuestados en el mundo siempre se aseguraron de que un artículo de moda fuera sostenible o de una marca ética antes de comprarlo. Colombia está comenzando a participar en esta tendencia mundial y hoy cuenta con diversas empresas comprometidas con el cambio, como plantas de tratamiento de aguas residuales, empresas con certificaciones Fair Trade y desarrollo de productos fabricados a partir de botellas PET recicladas. Algunas de estas empresas son: Miquelina, Fabricato, Lafayette y Enka (ver nota anexa).

2. El auge de las industrias 4.0: 'software' y videojuegos

Estudios de Everest Global, Inc. y Statista indican que el gasto global en software y tecnologías de la información (TI) crece al año del 2 al 3 por ciento, destacándose la demanda de servicios TI, liderada por la vertical de BFSI (banca, servicios financieros y seguros), seguido por el sector público.



La adopción de tecnologías emergentes, como internet de las cosas, estimuló la demanda empresarial para el desarrollo de aplicaciones a medida. Colombia ofrece diversas opciones para exportación, como financiero y fintech, testing de seguridad, banca móvil, plataformas de pago y de préstamo.



También, soluciones para sectores como agroindustria, logística y energía. Según la Asociación de Empresas Fintech de Colombia (Colombia Fintech), en el país hay 124 startups de fintech, la segunda mayor cantidad de proyectos innovadores en Suramérica. Sobre videojuegos, ProColombia dijo que 60 empresas se dedican a su producción, y hay oportunidades para exportarlos a 14 países, entre ellos, EE. UU. México, Canadá, Chile, Argentina, el Reino Unido, España y Corea del Sur.

Colección Cama Alfa, diseñada por Rodrigo Torres para Muebles y Accesorios. Foto: Cortesía: Rodrigo Torres

3. La gente busca muebles y artículos con diseño novedoso

El mercado mundial de muebles se orienta a los productos multifuncionales, que aprovechen al máximo los espacios en hogares y oficinas. Estos artículos tienen características móviles y deslizables para facilitar la ubicación en distintas áreas.

Los muebles listos para armar (RTA) y el segmento de lujo ofrecen buenas perspectivas de negocios, más aún si son de madera.



Según el informe ‘Global Luxury Furniture Market’, de Allied Market Research, el mercado global de muebles de lujo alcanzará los US$ 27.100 millones en el año 2020. Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido fueron los principales compradores de muebles en el 2017, año en el cual las importaciones mundiales crecieron 7 por ciento.



En el país, los principales fabricantes de muebles se enfocan hoy en la innovación como factor competitivo. Lograron que de enero a septiembre del 2018, las exportaciones de muebles y maderas sumaran US$ 99,2 millones, 22,7 % más que en el 2017, según el Dane. Estos productos se exportan especialmente a EE. UU., Panamá, China, Chile, Ecuador y México.

4. Cuidado de mascotas, negocio que crece

Para Euromonitor, el sector de productos para el cuidado de las mascotas viene creciendo en el mundo, impulsado por la tendencia a la humanización de estos animales: los dueños los ven como miembros de la familia, y por hábito saludable buscan para la mascota una alimentación similar, sin aditivos ni preservantes, baja en calorías, sodio y alérgenos.



Por eso, según el estudio, se hallan en auge productos y servicios como hoteles para perros, peluquerías, hospitales veterinarios, ropa, juguetes, artículos de belleza y cosméticos. Solo en EE. UU., la población de perros y gatos supera los 143 millones, casi una mascota por cada dos personas. Colombia ya cuenta con empresas que ofrecen este tipo de productos a mercados con los que hay acuerdos comerciales.



Entre enero y septiembre del 2018, las exportaciones de productos para mascotas (champú, medicamentos, alimentos, huesos de carnaza y suplementos nutricionales) superaron los US$ 41 millones, llegando a 25 países. ProColombia ha identificado que hay mercado para exportar a naciones como Chile, México, EE. UU. Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Canadá.

Planta procesamiento limón Tahití de Tropic Kit. Foto: Cortesía Tropic Kit

5. Buen momento para exportar frutas exóticas

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que la producción mundial de frutas tropicales crecerá el 3 % anual hasta el 2024. Mientras tanto, el mercado de frutas frescas ha crecido en volumen cerca del 4 por ciento, en promedio, en la última década. Esto se debe en parte a la búsqueda de una vida saludable y a la recomendación de la OMS sobre un consumo per cápita de 146 kilos al año.



Las exportaciones nacionales de frutas frescas entre enero y septiembre del 2018 fueron de US$ 147,4 millones, 37,3 % más que en igual periodo del 2017

(US$ 107,3 millones); 153 empresas hicieron ventas internacionales por montos superiores a US$ 10.000.



La cifra de empresas fue mayor que la del 2017, cuando hubo 108. ProColombia ha advertido que los empresarios pueden comercializar en el sector hortofrutícola en más de 48 mercados. Según Trade Map, las frutas más importadas en el mundo son bananos, uvas, manzanas, aguacates y naranjas.

Ya venden para los nuevos mercados, con buen resultado

Enka, líder en la línea del negocio verde

Después de 54 años de fundada, Enka de Colombia es líder en reciclaje de botellas Pet convertidas en materia prima para fabricación de empaques de alimentos y prendas ecológicas. Además, es una de las grandes fabricantes de lona para llantas de nylon 6 en América y la mayor productora de filamentos y fibras sintéticas de la región.



Más del 50 por ciento de los productos que fabrica tienen como base la materia prima reciclada. Como dice el presidente de Enka, Álvaro Hincapié V., los últimos años la empresa los dedicó a reinventarse buscando con innovación lograr la sostenibilidad, siempre a través del uso de tecnologías de punta. Exporta a 19 países y busca llegar a nuevos mercados con productos sostenibles y de alto valor agregado.

La exportadora mundial de frutas

“Colombia tiene una ventaja comparativa en la región porque sus diferentes pisos térmicos le permiten producir todo tipo de fruta”, expresa Lizeth Correa, gerente general de Tropic Kit, empresa creada en Cali en el 2005 y que hoy exporta frutas tropicales frescas y procesadas, así como vegetales.



Empezaron a vender plátano, papaya y azúcar en EE. UU., Canadá, Chile e islas del Caribe. Desde el 2009, con apoyo de ProColombia y una oferta ampliada de frutas (aguacate, piña, limón, mango y uchuva, entre otras), se extendieron a mercados de Europa y Asia, triplicando sus ventas.



La alta demanda exterior por la calidad de sus frutas los llevó a abrir oficinas en EE. UU. y bases productivas en Perú, México y Honduras. En el 2019 abrirán la primera planta multifuncional para productos frescos, procesados y jugos.

El videojuego que saltó a la industria

La pasión por los videojuegos que de pequeños los entretenían en las salas de sus casas llevó a Danilo Vargas y a tres amigos de la universidad a pensar, ya como profesionales, que podían desarrollar contenidos propios, y con ellos crear su propia industria. Así nació Biinyu Games en el 2016, en Cartagena.



“Fuimos consolidando poco a poco el modelo de negocio, orientado a la creación de juegos relacionados con capacitación y activación de marca”, cuenta Vargas.

Participó en la primera serie web de exportaciones ‘Los + Pro’, y a partir de ahí internacionalizaron su trabajo con la exportación a Panamá de una aplicación móvil ‘gamificada’, donde usan una aplicación con componentes de videojuego para que los clientes ganen puntos y rediman premios.

El diseñador que exporta ideas

Rodrigo Torres es uno de los diseñadores industriales del país más reconocido a nivel internacional por su creatividad puesta en obras premiadas, como la del Lápiz de Acero, por el sofá Morfeo (Domodinamica) y la silla Manta (Poliform). Vivió en Milán, donde hizo el máster en diseño, en la Domus Academy.



Trabajó al lado de Stefano Giovannoni y para firmas como Nike, Poliform, Miller y Alessi. “Mi trabajo es diseñar productos para las mejores marcas internacionales. Exporto ideas, y mi sueño es hacer buen diseño desde Colombia para el mundo”, dice. Y lo hizo, ahora, para Muebles y Accesorios innovando con una colección de alta gama que integra la cama con las mesas de noche. Fue lanzada por Design Room Colombia, que lideraron ProColombia y la Alcaldía de Bogotá, para la promoción internacional del diseño de interiores a través de piezas únicas.