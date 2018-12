Cinco formas de activar el modo vacaciones

Las vacaciones son un momento perfecto para hacer todo eso que dejamos de lado durante el año por estar trabajando, estudiando o siguiendo la rutina diaria. Es momento de pensar en otras cosas. Tal vez cumplimos con los propósitos del 2018: fuimos al gimnasio… o no, madrugamos más… o no, seguimos estrictamente la dieta… o no. Sea como sea, es momento de hacer planes más divertidos para poner en “on” el modo vacaciones.

1. Viajar en plan relax



Las vacaciones son el momento perfecto para viajar en plax relax. ¿Qué mejor manera de activar el modo vacaciones que tomando el sol frente al mar o al lado de una piscina, mientras se disfruta de una Águila Light bien fría? Es hora de alistar la maleta y gozar de las vacaciones.



2. Reencontrarse con los amigos



El día a día demanda muchísimo tiempo, y puede que valga la pena, pero siempre es necesario aprovechar las vacaciones para tomarse unas cervezas con los amigos. ¡Así que a ponerse al día con todas las historias y los chismes en este fin de año!



3. Hacer un asado con la familia



Los días de diciembre son perfectos para aprovechar del buen clima y armar un asado con todas las de la ley. Nada como gozar de la familia mientras se disfruta de una rica carne, unas mazorcas, unas papas con guacamole y, claro, una refrescante Águila Light.



4. Hacer maratón de series



Con el trabajo, el estudio y todo lo demás, se empiezan a acumular los capítulos y las temporadas de esa serie que tanto nos gusta. ¿Qué mejor que aprovechar las festividades para quedarse en casa y hacer largas maratones en el sofá, bien acompañados de una hamburguesa o de una pizza, y claro, de una rica cerveza?



5. Irse de fiesta



Por fin tenemos tiempo de darnos la fiesta que nos merecemos. Así que a parrandear con todos los juguetes y a disfrutar del gran sabor de un Águila bien fría para activar el modo vacaciones.

"El exceso de alcohol es perjudicial para la salud” y “Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad”. Ley 124 de 1994.