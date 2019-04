Chequeo médico: la importancia de la prevención

Situaciones cotidianas como el estrés, el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, e incluso condiciones hereditarias pueden ocasionar la presencia de problemas de salud, que de no tratarse a tiempo podrían comprometer seriamente la integridad y la vida de una persona. Y es que existen enfermedades silenciosas o asintomáticas que manifiestan síntomas en etapas avanzadas, las cuales, mediante exámenes de rutina podrían identificarse de manera temprana.



Por tal razón, los chequeos médicos se han constituido en una herramienta de evaluación integral del estado de salud del paciente, para detectar a tiempo cualquier anomalía o enfermedad que se pueda presentar y poder brindarle un tratamiento oportuno y eficaz, así como la promoción de estilos de vida saludables con el fin de disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades frecuentes.



Carlos Casadiego, médico familiar de Compensar, afirma que “es común escuchar sobre la importancia de realizarse un chequeo médico regular. Sin embargo, son pocas las personas que atienden la recomendación y solo cuando experimentan una fuerte dolencia se acercan al especialista. Son casos en los que, para algunos, es demasiado tarde y en otros, se puede dar inicio a tratamientos adecuados y oportunos”.

¿En dónde?

Existen numerosas instituciones en donde se pueden realizar exámenes médicos para ejecutivos, que por su ritmo de vida y nivel de trabajo no cuentan con disponibilidad de tiempo para monitorear y controlar constantemente su salud. A continuación, algunos de los planes y precios que se ofrecen en el país.



– Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV): en la FCV ofrecen varios tipos de chequeos médicos; sin embargo, también hay unos en los cuales se hace distinción entre hombres y mujeres, ya que cada uno tiene unas necesidades particulares que deben ser revisadas.



Por ejemplo, el chequeo prémium plus para hombre y para mujer es una valoración completa del sistema cardiovascular, hepático, renal, metabólico, infeccioso, pulmonar, reumatológico, con asesoría para el manejo del estrés. No obstante, a los hombres se les incluye un tamizaje urológico y antígeno específico de próstata, entre otros. Mientras que el examen para mujer agrega un tamizaje ginecológico, ecografía pélvica transvaginal, mamografía con tomosíntesis o ecografía de mama, citología, etc.



- MedPlus Medicina Prepagada: entre los tipos de chequeos médicos ejecutivos que brinda se encuentran el élite, el preferencial y el avanzado. Busca detectar alteraciones en el hígado y la tiroides; cuenta con ecografía abdominal, valoración por nutrición, oftalmología y otorrinolaringología, entre otros exámenes.



–Compensar: las sedes de la calle 26 y la calle 94, en Bogotá, cuentan con planes especiales. Se trata de evaluaciones integrales realizadas en un solo día y en un mismo lugar, donde se tiene acceso a diferentes profesionales. Incluyen exámenes de laboratorio básicos y especializados, exámenes radiológicos y ecográficos, estudios cardiológicos, entre otros beneficios.



–Clínica de Marly: esta institución cuenta con el programa especializado Salud de Clase Ejecutiva, dirigido a hombres y mujeres interesados en conocer, mediante la realización de valoraciones médicas y pruebas diagnósticas, los riesgos que afectan su estado de salud.