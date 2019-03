Blindaje para autos de alta gama: una práctica en aumento

Ante amenazas contra su vida o la de sus familiares, extorsiones o temor a atracos en la vía, muchos propietarios de vehículos ven en el blindaje una solución confiable, efectiva, sin ninguna consecuencia para el funcionamiento de su automotor y que les permite circular por las calles del país con tranquilidad.



El blindaje en Colombia es un negocio que puede llegar a facturar cifras cercanas a los 60.000 millones de pesos mensuales, “esta es una cifra importante cuando estamos en un mercado tan pequeño como lo es el colombiano, dadas las limitaciones que tenemos, ya que no cualquier persona puede tener un vehículo blindado, ya que se requiere de un permiso por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”, afirma Carlos Cortés, gerente comercial de Blinsecurity.



Por su parte, Alejandro Arias, gerente comercial de ventas nacionales en Armor International, explica que aunque con respecto a la venta de automóviles el blindaje no es importante, “en Colombia podemos estar hablando de unos 1.200 vehículos

blindados cada mes, tanto en el sector privado como público”.

¿Cómo está la oferta?

Según cifras de la Superintendencia de Vigilancia, hoy son 30 las empresas autorizadas para operar y prestar servicios en torno a este tema en el país; las cuales

están clasificadas en tres categorías: blindadoras (7), blindadoras con modalidad de arrendamiento de vehículos (18) y arrendadoras (5).



A grandes rasgos, estas empresas ofrecen la instalación de materiales de blindaje en los tres niveles que se pueden conseguir comercialmente: el III, IV y V, que van desde una protección contra armas cortas, pasando por fusiles de alto calibre hasta resistencia a municiones perforantes; de velocidades de proyectiles desde 325 metros por segundo hasta de unos 836 metros por segundo.



“El nivel III y IV es un nivel de autorización básico de blindaje, que se encuentra bajo nuestro control. El nivel V es autorizado exclusivamente a empresas transportadoras de valores licenciadas, también autorizados para funcionarios diplomáticos”,

señala Angela Poveda Cabezas, superintendente delegada para la operación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.



Alejandro Arias explica que el proceso para blindar un auto empieza conociendo el nivel de blindaje que se instalará, se define con el cliente las partes que se van a blindar (cuáles sí y cuáles no), se desarma el vehículo quitando toda la parte interior,

el techo, se instala el blindaje y se arma de nuevo el vehículo.



“El proceso termina con unas pruebas de hermeticidad, agua y ruta, este último en compañía del cliente, para darle el visto bueno final y cerciorarse de que no hay puntos de vulnerabilidad en el auto”, agrega el gerente comercial de ventas nacionales

de Armor International.



En lo referente a costos, el gerente comercial de Blinsecurity explica que, sin que esto sea una regla general y dependiendo la empresa y los requerimientos del cliente, un blindaje de nivel II puede tener un costo entre 22 y 27 millones de pesos más IVA;

uno de nivel III se encuentra en el rango entre 34 y 40 millones, uno de nivel IV entre los 80 y 95 millones y, por último uno de nivel V entre 110 y 120 millones.

Segmento de lujo, gran cliente

Según los voceros de las empresas blindadoras consultadas, la gran mayoría de los autos con los cuales trabajan pertenecen al segmento de lujo, específicamente de marcas como Volvo, Audi, Mercedes Benz o Land Rover.



“Un 80 por ciento de las veces trabajamos con camionetas, el 20 por ciento restante son automóviles. Las Toyotas se blindan bastante y, eventualmente, las Ford también”, afirma Alejandro Arias.



Aunque casi cualquier camioneta se puede blindar sin problemas, se recomienda que los automóviles deben contar con un motor superior a los 170 caballos de fuerza y tengan buen torque para que su relación peso - potencia no se vea afectada, ya

que el blindaje representa un peso adicional.

Un sector que innova

Además del acero y las fibras aramidas (como el Kevlar, por ejemplo, muy usado en los chalecos antibalas) como los insumos más usados, las empresas blindadoras en Colombia están en la constante búsqueda de materiales más resistentes, livianos

y seguros de la mano de nuevas tecnologías.



Cabe destacar el 3D-Shield, un sistema de blindaje desarrollado por Armor International en el que se fabrican piezas termoformadas y no se usa acero.

“Es como hacer un traje a la medida mucho más liviano para el vehículo, donde no hay cortes estructurales y está impermeabilizado, lo cual le da una mayor duración al material porque la humedad no lo afecta y ayuda a que no se generen ruidos al andar

ni desajustes en el vehículo, que es una preocupación usual en los clientes”, explica Alejandro Arias.

Con los papeles en regla

Antes de acondicionar el blindaje de un vehículo, es necesario contar con el

aval de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de un trámite en el que, en términos generales, el propietario debe demostrar que su integridad o la de sus familiares está en riesgo y requiere de un auto con esta protección.



Dicho trámite es gratuito, puede realizarse a través de la página web de la Superintendencia y debe solicitarse también si se quiere traspasar un vehículo de estas características o retirarle el blindaje.