Así serán la seguridad y la movilidad en Navidad

Se tienen identificados más de 50 puntos de alta afluencia de público en Bogotá, durante la temporada de Navidad. La Alcaldía Mayor hace un llamado a quienes asistan a estas zonas de aglomeración para que no lleven objetos de valor ni llamativos, y así evitar hurtos. Además, se hace énfasis en no descuidar a los niños en ningún momento, y se recomienda incluirles en alguna prenda de vestir, un papel con sus datos de contacto por si se extravían.

La Secretaría de Movilidad implementará planes de control de tráfico para mejorar la movilidad, que estarán ubicados en los alrededores de centros de comercio, parques con alta aglomeración y puntos de iluminación en la ciudad. De otro lado, con más de 500 operativos, la Secretaría de Salud intensificará las acciones de inspección, vigilancia y control en establecimientos de expendio y comercialización de productos de mayor consumo durante la Navidad como alimentos, licores y juguetes. Asimismo, se planea llevar a cabo 160 operativos en supermercados, plazas de mercado, expendios minoristas, depósitos de alimentos y cigarrerías para inspeccionar la calidad de alimentos como pavos, pollos rellenos, jamones, perniles de cerdo, carnes y derivados, tamales y lechonas.

Otros 80 operativos se concentrarán en bares, tabernas, discotecas, depósitos y demás expendios de bebidas alcohólicas para evitar la venta y consumo de licores alterados, falsificados o fraudulentos. Y para evitar la comercialización de juguetes que puedan generar riesgos en la salud de los menores de 14 años, se inspeccionarán 900 establecimientos.

‘Tips’ para evitar ser víctima

• PROTEJA SUDINERO

Entre el 15 y el 20 de diciembre se consigna la prima navideña, y muchas personas salen de compras. Estos dos factores atraen a la delincuencia, por eso:

– Si va a consignar o a retirar importantes sumas de dinero, solicite el acompañamiento de la Policía. Este servicio es gratuito.

– Denuncie a través de la línea 123 o mediante la aplicación ADenunciar cualquier hecho que ponga en riesgo su bienestar o el de la ciudad durante estas fiestas.

• SI HAY AGLOMERACIÓN

Cuide sus objetos personales y evite llevar elementos de valor o que sean muy llamativos.

– Lleve a los niños de la mano y en una prenda del menor escriba los datos de contacto, por si se extravía.

• SI VIAJA, OJO A SU CASA

– Evite publicar en redes sociales que se va de paseo y deja sola su vivienda. Tampoco deje llaves debajo de tapetes o entre materas. En lo posible, contacte a su cuadrante o a un conocido de confianza para que esté atento de su inmueble

• VERIFIQUE EL LICOR

– Revise que botellas y cajas tengan los sellos de seguridad y que la estampilla y la tapa estén en buen estado.

– Si la etiqueta se destiñe, está borrosa o se despega, rechace el licor.

– Observe que la bebida no contenga residuos extraños; el color debe ser uniforme. Compre en sitios confiables.

• PÓLVORA NO ES UN JUEGO

Solo está permitido su uso para expertos y en eventos autorizados.

– No permita que su familia manipule la pólvora y menos los niños.

– Disfrute de la pólvora acudiendo a los espectáculos de luces programados por el Distrito.

– Denuncie la venta, distribución y almacenamiento de pólvora a la línea 123, así como el transporte o manipulación de estos elementos en cualquier medio particular o de servicio público.

• MÁS BRINDIS, MÁS RIÑAS

La Alcaldía Mayor hace un llamado a la responsabilidad en el momento de brindar, por eso:

– No consuma licor en exceso durante esta temporada, así no dañamos la fiesta.

• ARMAS BLANCAS, NO

El porte de armas blancas está prohibido en Bogotá. No se debe llevar este tipo de elementos en el espacio público y especialmente en el transporte urbano.

Pilas con los regalos y la comida

• PROTEJA A LOS NIÑOS CUANDO ESTÁ COCINANDO

– Aleje de la cocina a los niños durante la preparación de buñuelos, natilla, chocolate y otros alimentos que puedan ocasionar quemaduras.

– Después de una fiesta limpie los residuos antes de dormir, pues los niños pueden levantarse temprano e ingerir restos de licor o pólvora, lo cual causa intoxicación e incluso puede ocasionar la muerte.

– Compre y consuma alimentos en establecimientos confiables. El empaque debe tener rótulo y fecha de vencimiento vigente.

– Conserve siempre refrigerados los alimentos como carnes, lácteos y sus derivados.

– No compre alimentos que carezcan de color, olor o textura característicos.

– No descongele a temperatura ambiente ni con mucha anticipación los alimentos que vaya a cocinar. Descongélelos siempre en la nevera y no vuelva a congelar un alimento que ya fue descongelado.

– Mantenga los alimentos refrigerados hasta el momento de servirlos, especialmente aquellos a base de cremas o mayonesas.

• REGALE OBJETOS QUE SEAN SEGUROS

Los juguetes también pueden representar un riesgo si no se eligen adecuadamente:

– Evite los juguetes puntiagudos y los que tengan metales o vidrio, porque pueden ocasionar lesiones.

– Verifique que las partes no se desprendan.

– Impida que los niños manipulen las pilas para evitar el riesgo de que las ingieran.

– Evite los juguetes con contenidos o pinturas tóxicas.

– Tenga en cuenta la recomendación de edad para el uso de los juguetes.

Novedades en la movilidad

• PICO Y PLACA

Desde el 26 de diciembre de 2018 hasta el 4 de enero de 2019 los vehículos podrán circular sin restricciones de pico y placa. Se mantiene, entre tanto, el pico y placa para taxis, vehículos de servicio especial de cuatro pasajeros sin incluir el conductor, para transporte público colectivo (TPC) y ambiental, y también para buses y busetas.



• PLANES ÉXODO Y RETORNO

Los planes éxodo y retorno se preparan para los fines de semana y los puentes festivos en la temporada a fin de facilitar viajes seguros.

• OBRAS EN MARCHA

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) intervendrá vías que serán usadas en el plan éxodo para mejorar la movilidad: carrera 7.ª, desde la calle 170 hasta el límite norte; Autonorte, de la calle 183 al límite con el norte; calle 13, de la carrera 50 al límite occidental. Los trabajos se realizarán de 9 p. m.a5 a.m. para reducir el impacto en los usuarios

• SAN VICTORINO Y USAQUÉN CENTRO

Se creó una zona especial para la circulación de peatones en el sector de San Victorino para quienes deben transitar a pie, ya sea por sus negocios o para hacer compras. También se estableció una zona de tránsito vehicular restringido en los alrededores del centro histórico de Usaquén para facilitarla concurrida visita al alumbrado.

• ASÍ CAMBIA TRANSMILENIO

Tenga en cuenta los siguientes cambios: del 16 al 23 y el 31 de diciembre el horario se extenderá una hora más (hasta las 12 de la noche) para que los bogotanos disfruten de la Navidad. Además de esto, el servicio navideño B9-F9 funcionará entre portales Norte y Américas del 13 al 23 de diciembre.

• ‘APP’ NAVIDAD EN BOGOTÁ LO GUIARÁ

Secretaría de Movilidad puso a disposición una herramienta interactiva en internet y una aplicación móvil (Navidad en Bogotá) que indica las mejores formas de moverse en la ciudad, para aprovechar el alumbrado, las ciclorrutas, las zonas peatonalizadas, las zonas amarillas e identificarlos puntos de alta afluencia de público.

• APUESTE POR LAMOVILIDAD S0STENIBLE

El Distrito recomienda preferiblemente modos de transporte sostenible como los viajes a pie, en bicicleta o en transporte público. En caso de que prefiera utilizar el vehículo, le aconseja compartirlo con amigos o con la familia para hacer más eficiente su uso.