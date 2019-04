Abecé del ciclismo de montaña y de ruta

El ciclismo es uno de los deportes que más se está practicando en el país actualmente. Su popularidad ha sido incentivada, en parte, al éxito de los deportistas colombianos que son referentes para muchos y a las condiciones topográficas del país, ideales para la práctica del ciclomontañismo y el ciclismo de ruta. De la misma manera, se han proliferado eventos deportivos para competidores profesionales y aficionados, que han impulsado la masificación de la práctica.



Para alguien que quiera iniciarse en ciclismo de montaña o de ruta, es importante que identifique con cuál siente mayor afinidad, pues de esto depende una decisión tan importante como la compra de la bicicleta. Según Carlos Andrés Londoño, ciclista y director de la revista ‘Biker’, la gran mayoría de ciclistas novatos comienzan con una todo terreno, de 10 bicicletas que se venden en el país, siete son de montaña. A continuación, los factores claves para entender estas disciplinas.

Ciclismo de montaña

-El deporte: es una modalidad de ciclismo por circuitos naturales como trochas, carreteras despavimentadas, caminos angostos y descensos rápidos.



- Ideal para: deportistas que disfruten de hacer recorridos por la naturaleza, senderos, y no les importe embarrarse. “Quien lo practique debe tener disposición de disfrutar la empantanada, incluso de llegar a la casa a hacer la limpieza de los implementos y de la bicicleta”, opina Londoño de revista ‘Biker’.



A su vez, es un deporte que tienen unas características recreativas. “Se está impulsando mucho el turismo, a través del ciclismo de montaña. Que la gente pueda salir, viajar, conocer, descansar, sin necesidad de estar compitiendo”, comenta Juan Trochas, líder de ciclomontañismo aficionado en Antioquia.



- La bicicleta: hay de diferentes gamas y para diferentes estilos de ciclomontañismo, como cross country, o downhill (o descenso), por mencionar dos ejemplos. Siempre es necesario asegurarse de que sean bicicletas aptas para la montaña y carreteras despavimentadas. Factores como la suspensión, los frenos, el tamaño de las ruedas, los materiales de los marcos, son determinantes para garantizar el rendimiento y la ergonomía.



“Las bicicletas de montaña son de marco de aluminio y carbono; hay bicicletas rígidas y de doble suspensión. Por otro lado, es importante tener en cuenta el tipo de llanta, que sea doble propósito, tanto para la calle como para la trocha. Si bien hay para todos los gustos y presupuestos, se debe escoger la que se acomode a sus necesidades”, afirma Juan Trochas.



- Elementos indispensables: dentro de la indumentaria son claves el casco y las gafas. También hay que tener un kit herramientas, neumáticos adicionales,y una manta por si alguien del grupo sufre un accidente y es necesario cubrirlo.



- Precauciones básicas: antes de salir, revisar la bicicleta que esté con el aire correcto y que no esté seca la cadena, porque se puede romper. “Tener luz delantera blanca y trasera roja, ropa que se vea bastante, preferiblemente no negra para ser visible para los vehículos”, comenta el director de la revista Biker.



- Consejos que no debe olvidar: revisar previamente los lugares seguros para hacer la rodada. Procurar ir en grupo. Avisar a los familiares cuál va a ser la ruta que va a tomar. Hacerse un chequeo médico antes de la práctica. No extralimitarse. Una adecuada hidratación antes, durante y después. Hacer los descensos con mucha precaución, pueden aparecer obstáculos que generan accidentes.

Ciclismo de ruta

El deporte: es una modalidad de ciclismo para practicar en carretera, con trayectos definidos. Generalmente se practica en equipos y en competencia, cada miembro tiene un rol.



Ideal para: personas que quieran mejorar tiempos y obtener resultados. Quienes quieren bajar de peso, están viendo en este deporte muchos beneficios. “En ciclismo de montaña, para rebajar, se requieren de pedaleadas más largas. En ruta es más constante”, señala Londoño.



La bicicleta: están diseñadas para desarrollar velocidad en diferentes trayectos, pero son bicicletas livianas y aerodinámicas. “Las dimensiones y geometrías varían dependiendo de lo que se esté buscando. Hay para largas distancias, para competencia, escalada y planos. Por los materiales y la manera de fabricarse son bicicletas más costosas. Hay que tener en cuenta que entre más más liviana, su precio es más elevado”, dice Alejandro Pinto, gerente y propietario de Kester.



- Elementos indispensables: se recomienda no ahorrar en el casco, es lo más importante, porque este ciclismo es de alto riesgo de accidentalidad. “Comprar ropa especial para ciclismo, kit de herramientas, kit de despinche, y gafas. Lo segundo más importante son las gafas, que protegen los ojos de impactos de piedritas u otros objetos”, agrega Pinto.



Precauciones básicas: es un deporte que requiere de mucha concentración, estar atento a las señales que hagan al grupo, mantener la línea muy recta. “No puede estar moviendo la bicicleta de lado a lado, sino en una línea constante, porque los carros no saben en qué momento el ciclista puede salirse. Mucha precaución con los pare, reductores de velocidad, huecos, palos, animales muertos y otras barreras del camino”, apunta el Gerente de Kester.



Consejos que no debe olvidar: asesorarse de una persona que sepa del tema, un entrenador o asistir a alguno de los cursos de fundamentación en ciclismo dirigidos por profesionales, para instruir a los nuevos ciclistas en el manejo de las bicicletas de ruta. Es un deporte de riesgo, que necesita de técnica.