La investigación en Colombia se propone nuevos hitos

El nombre de Colombia tiene puntos altos en la ciencia mundial con trabajos como los de Manuel Elkin Patarroyo, desarrollador de una vacuna contra la malaria que donó en 1993 a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y fue avalada dos años después por el organismo, y de Jorge Reynolds Pombo, creador del primer marcapasos artificial externo.

Las nuevas generaciones de científicos no han escatimado sus esfuerzos en encontrar aportes que nutran un legado de rigor y ética. Los avances tienen también su campo de acción en temas de trascendencia para la salud humana: el cáncer de mama, el sida o el glaucoma, enfermedades que al año dejan sin vida o visión a millones de personas en el mundo.

En la Universidad Simón Bolívar vienen desarrollándose, por ejemplo, trabajos enfocados en que los tratamientos sean más amigables con la calidad de vida de los pacientes. “Los mejores regímenes hoy tienen en cuenta la genética del paciente; se trata de acercar la medicina a las personas, hacer una combinación lo más eficiente posible para el paciente, no lo contrario”, explica Antonio Acosta Hoyos, director del doctorado en Genética y Biología Molecular.

Perfil genético del cáncer de mama resistente

El trabajo en llave de las universidades Simón Bolívar, Nacional y Javeriana descubrió en la población colombiana un perfil genético resistente al tamoxifeno, fármaco para tratar el cáncer de mama. El primer paso se dio en 2017, en Bogotá, donde científicos de la Javeriana se preguntaron por qué el medicamento no funcionaba en ciertas formas alérgicas, luego de que en el Hospital San Ignacio se tomaron muestras de sangre a 38 mujeres. Estas fueron analizadas por científicos de la Nacional, que midieron la concentración de tamoxifeno e hidrotamoxifeno por medio de tests genéticos, y determinaron que en dos el medicamento no hacía efecto.

Las secuencias genéticas de ambas pacientes se enviaron a Barranquilla y, en el laboratorio de Bioinformática de Unisimón, fueron sometidas a pruebas de secuenciación en un computador especial para modelación molecular.

“Notamos que las formas alérgicas son muy rígidas y no cambian la estructura de la proteína Citocromo P450, por lo que, en el caso de esas dos mujeres, la compuerta permanecía cerrada y el fármaco no entró a interactuar con la proteína para ser transformada en hidroxitamoxifeno”, indicó Juvenal Yosa Reyes, director del laboratorio.



La variación se debe a que la Citocromo P450 se expresa diferente en cada organismo. Al no haber mutación, las mujeres con cáncer de mamá con esta característica genética sufrirán la reaparición del tumor o el tratamiento no surtirá efectos positivos.

Inteligencia artificial para exámenes de glaucoma

El centro de crecimiento empresarial de Unisimón, MacondoLab, se alió con la Clínica Oftalmolófica del Caribe (Cofca) para crear PATRii, un desarrollo pionero en el mundo que en 15 segundos interpreta exámenes de campo visual, el que detecta el glaucoma y tumores cerebrales, entre otras anomalías.



PATRii es el acrónimo de Plataforma Autónoma con Tecnología para Redacción e Interpretación de Imágenes, y un homenaje a Patricia Amarís Tatis, primera glaucomatóloga de Cofca y presidenta de la Sociedad colombiana del Glaucoma. El proyecto costó $400 millones y fue cofinanciado por la clínica, MacondoLab, la empresa Programas Top, el Ministerio de TIC (MinTIC) y Colciencias.



La plataforma luce como una página web en la que se monta o carga el documento en PDF del examen y, con base en un algoritmo robusto, arroja el dictamen, luego de procesar los datos electrónicos e interpreta las imágenes.



Además de la oftalmología, PATRii puede impactar otras especialidades como la neurocirugía, en caso de que pueda descubrir posibles accidentes cerebrovasculares, neuropatías y consecuencia de diabetes mellitus a nivel cerebral.



“Sería importantísimo si detecta a tiempo una alteración del campo visual por la que el paciente no ve a los lados, síntoma que se puede detectar tempranamente. ¿Por qué? Porque el adenoma (tumor del sistema nervioso central), cuando se detecta con un diámetro menor a un centímetro a nivel cerebral, es más fácil de tratar y no dejarlo que crezca para después someterlo a una intervención quirúrgica”, dijo el neurocirujano Salvador Mattar.

Mutaciones del VIH ‘anti-medicamentos’

En el laboratorio de Genética y Biología Molecular de Unisimón se detectaron mutaciones del VIH circulantes en la población infectada de Barranquilla. El estudio es una novedad en el departamento del Atlántico y ya arrojó resultados, como la identificación de algunas cepas virales resistentes a varios medicamentos que se diagnostican a las personas con esta enfermedad.



Para el estudio, se obtuvo sangre de portadores de VIH que, previamente, firmaron un consentimiento informado para participar en la investigación. Así se identificó la presencia de virus recombinantes en la población: el subtipo CRF01_AE, que es más agresivo y si no se tiene en cuenta su circulación en esta zona de Colombia, podría resultar en una falla virológica de más rápido desarrollo en el organismo humano y con consecuencias para la calidad de vida.



Otro resultado fue el hallazgo de que el 56,6 por ciento de los pacientes examinados, resultaron multirresistentes a los diferentes medicamentos que más se diagnostican contra el VIH en Colombia, algo destacable en un país donde se han hecho pocos estudios relacionados a la farmacorresistencia del VIH en personas que reciben tratamientos antivirales.



“Nuestros datos confirmaron aquellos obtenidos en otro estudio hecho en 2010 sobre multirresistencia observada en una muestra de 650 pacientes con VIH/SIDA en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, que fueron tratados con diferentes tipos de drogas antirretrovirales”, mencionó Milton Quintana Sosa, el director del grupo de investigación en Genética de Unisimón y colíder de la investigación junto con Acosta.