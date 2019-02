Revive la polémica por proyecto energético en Génova, Quindío

Organizaciones ambientales del Quindío insisten en su preocupación por el proyecto que busca instalar varias Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) al sur del departamento y que según, los voceros de estas asociaciones, desviarían por algunos kilómetros los principales ríos de los municipios de Génova, Córdoba, Pijao y Calarcá.

Los llamados de alerta surgen nuevamente por el caso del proyecto hidroeléctrico Ituango y la afectación sobre el río Cauca.



“Lo que más preocupa es que estos proyectos se están desarrollando desde hace varios años a espaldas de las comunidades. Por ejemplo, la Corporación Autónoma del Quindío lleva al menos 9 años dando permisos a estos consorcios de empresas, como lo prueba la resolución 1025 del 2010, donde la CRQ dio las concesiones de agua superficiales de los ríos Verde (Córdoba), Santo Domingo (Calarcá), Azul y Lejos (Pijao) y Rojo (Génova) a la firma Universal Stream LTDA”, dijo una de las voceras del movimiento Ecogénova Sostenible, Viviana Viera.



Por su parte el ambientalista Néstor Ocampo dijo que “los proyectos de PCH afectarían irreparablemente las fuentes hídricas del departamento y el Paisaje Cultural Cafetero, generando situaciones como la que se presentó la semana pasada en Armenia con el desabastecimiento de agua durante 40 horas”.



De otro lado, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) informó que no ha ocultado información sobre las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas como lo denunciaron los ambientalistas.



El director de esta entidad, José Manuel Cortés, señaló que “la información que es de libre conocimiento sí se ha facilitado, soló que hay documentos o diagnósticos que no pueden ser revelados por lo que no se pueden entregar al público”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO