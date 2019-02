Campeón nacional de ruta abre la ruta para llegar a  Europa

El pedalista Óscar Quiroz, de Coldeportes Strongman, que este domingo se coronó campeón Nacional de la Ruta en la categoría élite masculina, expresó que el triunfo se empezó a cocinar desde que amaneció “cuando nos levantamos en la charla técnica y gracias a Dios hoy tenemos una medalla de oro para Nariño”.

La carrera se empezó a definir en los primeros 15 kilómetros con una fuga de 23 corredores, donde estuvo Quiroz y que contó la colaboración de tres de sus compañeros de equipo que también iban en la fuga, lo que le permitió guardar fuerzas para el remete final de la prueba, en el barrio Galán, en Villavicencio.



En el Meta todos querían ver una final entre los pedalistas más reconocidos por su trayectoria en carreteras de Europa como Miguel Ángel López, Egan Bernal o Sebastián Henao, pero la suerte se definió con la fuga de los 23 corredores.



En el grupo puntero no se involucraron los equipos del pedalistas que corren en Europa, que no tenían más de tres pedalistas con conjunto para controlar o perseguir a los que se fugaron, y entre los conjuntos nacionales como Orgullo Paisa y Coldeportes Zenú tampoco se decidieron a perseguir y más bien reinó la confusión.



Eso provocó que los pedalistas que iban en la fuga y a buen ritmo aumentaran el tiempo de diferencia, hasta llegar a los once minutos con respecto del lote principal que se desplegaba a los ancho de la vía en su recorrido hasta Granada desde Villavicencio donde arrancó la prueba.

El podio de los nacionales de ruta 2019 en la categoría élite: Juan Felipe Osorio, plata; Oscar Quiroz, oro, y José Serpa, bronce. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

De regresó a la capital del Meta apenas quedaron 18 pedalistas en la cabeza del lote y el grupo de los favoritos empezó a descontar en las goteras de la ciudad y en el circuito que se cumplió por las calles de la ciudad, pero no les alcanzó para cazar a los fugados.



Al final de la carrera y cuando iban a empezar los últimos tres kilómetros en subida para llegar a la meta, en el grupo puntero únicamente quedaron ocho pedalistas para diputar las medallas, tras los 243,8 kilómetros del caluroso recorrido por tierra llana.



José Serpa, de Bolívar fue el primero en atacar, pero después reconoció que antes del remate final tuvo que desgastarse persiguiendo a sus rivales porque sus compañeros no pudieron colaborarle y ese trabajo le costó en los últimos metros de la prueba.



Inclusive, Quiroz reconoció que vio muy fuerte a José Serpa pero al final se quedó descolgado a 200 metros de la meta, lo que lo llevó a ganar la carrera, dejando en segundo lugar a Juan Felipe Osorio, de Manzana Postobón, y a José Serpa, con la medalla de bronce.



El triunfo en los nacionales le había sido esquivo a Quiroz en los dos últimos años y ahora cree que con la medalla de oro las cosas se pueden dar para ir al exterior como lo han hecho recientemente compañeros de su equipo como el ecuatoriano Richar Carapaz y los colombianos Víctor Acosta y Jonathan Caicedo.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1