Entre acogida y discordia vuelve el Alcalde de Bucaramanga

Tras 20 días por fuera del cargo debido a una suspensión por tres meses que le había impuesto la Procuraduría General de la Nación, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, retornó al cargo en la tarde de este jueves luego de que el Tribunal Administrativo de Santander ordenó su reintegro.

Hernández Suárez volvió al cargo tras interponer una acción de tutela con la que alegó que la sanción de la Procuraduría violó sus derechos fundamentales al debido proceso y al sufragio pasivo (derecho político de los ciudadanos para presentarse como candidatos, ser elegidos, y acceder al cargo público representativo cuando los electores lo hayan votado como sus representantes) y que están consagrados en la Constitución.



La tutela, según el mandatario, se interpuso el viernes pasado y el martes llegó al Tribunal, máxima autoridad judicial en lo contencioso administrativo en el departamento.

El alcalde explicó que una vez en manos de la magistrada Solange Blanco Villamizar, en el transcurso de 8 y 10 horas de trabajo, se profirió el auto “en el cual suspende todas las acciones que había hecho la Procuraduría y ordena el reintegro inmediato al cargo, es decir, la misma medicina que me dieron a mí le dieron allá a la Procuraduría para que no pretenda quitarle los derechos a un ciudadano que fue elegido por el pueblo”, dijo Hernández Suárez.



Si bien la decisión del Tribunal fue la de admitir la acción de tutela interpuesta por el Alcalde y ordenar, como medida provisional, suspender los efectos del auto de suspensión de la Procuraduría. Sin embargo, el proceso continúa porque la tutela no se ha resuelto de fondo, para lo cual el Tribunal tiene un término de 10 días hábiles que se empezarían a contar tres el retorno de la vacancia judicial, que es el 11 de enero.

Con manifestaciones de apoyo, los simpatizantes de Hernández hicieron una calle de honor por la que ingresó el mandatario al palacio municipal. Foto: Jaime Moreno

Mientras tanto, Hernández Suárez se reincorporó al cargo de manera inmediata una vez fue notificado del fallo. Además, la decisión del Tribunal suspendió los efectos de la resolución de la Gobernación de Santander con la cual se designó a Manuel Francisco Azuero Figueroa como alcalde encargado.

“Seguiremos trabajando en un mandato limpio. Por eso me persiguen, porque ha sido limpio, inmaculado, porque eso fue lo que la gente, cuando votó por mí en el 2015, era lo que quería, nada de robos, nada de corrupción”, precisó Hernández Suárez.

El fallo

El concejal John Claro, quien fue agredido por el Alcalde y cuya acción motivó la decisión de la Procuraduría, dijo que no se referirá al caso hasta que no haya un fallo de fondo. Pero dijo que las investigaciones penales están vigentes.



El diputado Édgar Suárez, contradictor de Hernández, señaló que la decisión del Tribunal es “una bofetada a la Procuraduría” y la calificó de desproporcionada después de las agresiones del alcalde al concejal y a un veedor. “Es un mal mensaje de la justicia para los bumangueses y la estabilidad jurídica del país”, concluyó.

EL TIEMPO consultó a la firma de abogados Escamilla & Guzmán Asociados sobre el auto proferido por el Tribunal y un experto de la firma señaló que la decisión se basó en una sentencia del Consejo de Estado proferida el 15 de noviembre de 2017 “que le quita el poder a la Procuraduría para suspender o destituir servidores públicos de elección popular. Pero sí le permite hacerlo cuando existan faltas disciplinarias que constituyan actos de corrupción”.



El Consejo de Estado emitió dicha sentencia basado en la Convención Americana de Derechos Humanos a la cual hace parte el Estado de Colombia “que según el ordenamiento jurídico está por encima de las normas nacionales”, dijo el experto.

Y en el mismo auto el Tribunal invita a la Procuraduría a resolver la investigación en contra del Alcalde, sin que la decisión que adopte afecte su permanencia en el cargo.



“Con los fundamentos que usó el Tribunal se podría inferir que el fallo que emita de fondo tumbará cualquier decisión de la Procuraduría, sea suspender o destituir al Alcalde”, acotó el experto.



