Vicepresidenta pidió investigar denuncia de abuso sexual en la Policía

La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, les pidió a las altas autoridades de la Policía Nacional investigar y esclarecer una denuncia que señala un abuso sexual que se habría registrado al interior de la institución.

“Al director de la Policía, general Óscar Atehortúa, y al inspector de la institución, coronel Rodríguez, les pedimos investigar cuanto antes y actuar de inmediato: inaceptable cualquier caso de acoso”, escribió Ramírez en su cuenta de Twitter.

El llamado de la Vicepresidenta se dio después de que Noticias Uno hiciera pública la denuncia de una teniente de la institución, quien aseguró que fue violada durante la fiesta de fin de año que realizó la seccional de la Policía en Cesar.



Según la información suministrada por la víctima, el festejo se realizó el día viernes 23 de noviembre y se extendió hasta la madrugada del sábado 24, por lo que decidieron continuarlo en las instalaciones del comando y hasta se metieron a la piscina.

“Un capitán tomó mi celular, se fue hacia su habitación y yo me fui detrás de él para pedírselo. En ese momento, me tomó de la mano, me arrastró y me tiró a una cama. Empecé a forcejear con él, pero me corrió el vestido de baño y me accedió”, contó la teniente a Noticias Uno.



Nixón Forero, abogado de la víctima, agregó que ella, tras ser abusada, le informó a un capitán sobre lo que le había sucedido. Él hizo lo propio con el subcomandante del comando, quien escaló la situación al comandante del comando. No obstante, ninguno tomó alguna medida.



“Le sugirieron que no denunciara, pues sería un escándalo para la institución”, subrayó Forero.



La teniente decidió denunciar en la Fiscalía los hechos y los exámenes que le practicaron confirmaron el abuso, según lo comentado por el abogado a Noticias Uno, medio que aseveró que el capitán acusado se encuentra de vacaciones.



“Yo estoy sola y es muy duro dar una pelea contra una institución a la que lo único que le preocupa es el escándalo. Así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera”, señaló la víctima.



Fuentes de la Policía indicaron, sobre la denuncia, que "desde el momento en que se conoció el caso" se abrió una investigación disciplinaria "que en este momento está en etapa de recolección de pruebas" y que "la parte penal está a cargo de la Fiscalía"



