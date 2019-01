Alcalde advierte que cobro de valorización sigue vigente en Armenia

Después de varias declaraciones del alcalde de Armenia, Óscar Castellanos, sobre el pago de la contribución de valorización en la ciudad y que según él fueron malinterpretadas por la ciudadanía, el mandatario señaló que "lo que quise decir es que cuando uno paga por un producto uno espera que se lo entreguen completo, y con valorización solo se han entregado solo tres obras en un cien por ciento y se han invertido unos recursos que (los contribuyentes) ya pagaron".

Castellanos aseveró que "no podemos permitir que se pierdan las obras que ya iniciaron y a las que ya se les invirtieron recursos. Las obras que se empezaron hay que buscarles continuidad y terminarlas".



Aunque el acuerdo 020 que le dio vía libre a la contribución de valorización y que fue aprobado en 2014 por el Concejo de Armenia, ha sido demandado en varias oportunidades, sigue vigente.



"La valorización no depende del alcalde sino de un juez que es el que determina qué puedo hacer con esa contribución. Yo jamás puedo decir que no cobro la valorización porque por ley no puedo hacerlo", señaló el alcalde.



Hace unos días el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia admitió una demanda presentada por el abogado Sabel Arévalo y el coordinador de una veeduría ciudadana, Néstor Fabián Herrera contra dicho acuerdo que autorizó la valorización luego de que la exalcaldesa Luz Piedad Valencia propusiera 'revivir' este cobro.



