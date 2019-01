‘La economía naranja debe unirnos a todos’

En abril del año pasado, a través de un escrito en EL TIEMPO, el investigador y periodista Nicola Stornelli García hizo oficial su iniciativa de convertir a Valledupar en una región naranja, a partir del potencial turístico y cultural. Un par de meses después con el apoyo de un grupo de amigos se organizó un foro para ir fortaleciendo el proyecto.

A corte de hoy, y como la economía naranja está en el Plan de Desarrollo del presidente de la República, Iván Duque, invitamos a Storneli a rendir cuentas al respeto.



Él destaca que el esfuerzo debe ser de todos y no de unos cuantos. “Quiero que el Alcalde y muchos dirigentes entiendan que este es un proyecto a largo plazo, mucho plazo, y lo que se pretende es recobrar la agenda de desarrollo que se ha perdido. Hoy, Valledupar es la cuarta en el país con el más alto índice de desempleo en el país; por ello necesita crecer y sea convierta en el motor de la región”, comenta.



¿Cómo va lo de la economía naranja en Valledupar?

Después del artículo en EL TIEMPO y del conversatorio quedó claro que lo más importante que había que hacer era contratar, buscar los mecanismos para financiar, el estudio o un mapeo de la economía naranja que nos permitiera hacer una hoja de ruta.



¿Y eso a quien le toca?

Déjame aclararte primero que ningún proyecto en el mundo es viable si no tenemos lo que se llama un estudio de factibilidad, que nos muestra las posibilidades que nuestro producto, o nuestro proyecto sea viable. En ese caso se necesita con mucha seriedad y lo hemos venido pidiendo desde hace dos años un mapeo serio de la economía naranja.



Pero entiendo que se conocen cifras y otras percepciones, ¿Eso no basta?

No hay cifras serias. Muchas veces se dan algunas cifras producto de calenturas del momento, en donde se dicen que han venido tantos visitantes a Valledupar, que vino tanta gente al Festival Vallenato, pero infortunadamente no ha habido rigor, seriedad, en las pocas menciones que existen hasta el momento.



Algo aportan, ¿o no?

Eso hace que, y es de capital importancia, que nuestra ciudad, nuestra región, porque el proyecto hoy en día de ‘Valledupar región naranja’, es atenernos a lo que ya viene consignado en el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro presidente Iván Duque. Esto es un proyecto de nueve municipios, cinco del Cesar y cuatro de La Guajira para que podamos potenciar, precisamente, toda la riqueza turísticas y culturales que hay.



Vuelvo a preguntar, de quién es la responsabilidad de ese mapeo, o estudio? Porque si es de las autoridades administrativas, quizás, haya desinterés en ello…

No sé si llamarlo desinterés, o falta de claridad conceptual acerca de la importancia del proyecto. Muchas veces nuestros líderes públicos, nuestros dirigentes políticos, se casan con un proyecto por la rimbombancia del tema y entonces buscan tomarse la foto y hacer el show mediático, pero se vuelve una cosa pasajera, de lograr hacer la bulla en los medios.



Bueno, pero podría ser una iniciativa del sector privado, ¿No crees?

Mira nosotros tenemos una claridad y cuando hablo de nosotros, cuando utilizo el plural, es porque las personas que nos han acompañado en creer en este proyecto de ‘Valledupar, región naranja’ están convencidas que es una alternativa de desarrollo para una ciudad que desde hace mucho tiempo no es solamente la capital del Cesar, sino el nodo de una región que incluye al centro y norte del Cesar, sur de La Guajira e incluso algunos del Magdalena y de Bolívar que gravitan a su alrededor.

En resumen, el avance no ha ido por dónde ustedes quieren que vaya?

No. Realmente, el grupo que lidera ha ido impulsando una serie de cosas.



En concreto…

Conseguimos una cita con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo; y con el viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda Hoyos; y recibimos un espaldarazo para contratar ese mapeo, que creemos que a comienzo de este año estaremos dándoles la noticia al Departamento y a la ciudad.



¿Quién, o quienes, lo haría y en cuánto tiempo?

Esa propuesta la construyó la Universidad del Magdalena y la Fundación Universitaria del Área Andina. Tenemos entendido que será un trabajo de 10 meses.



¿Recuerda por qué es importante desarrollar lo que se denomina economía naranja?

Sobre economía naranja se ha dicho mucho, pero no hay una claridad acerca de cómo realmente potenciar, de cómo sacarle el jugo a la naranja. Fue definida con todo lo que tiene que ver con las industrias creativas y culturales, y allí incluyen al turismo y hasta la producción de software.



El actual Gobierno Nacional viene proponiéndola…

Sí, pero no ha habido un mensaje claro sobre qué es lo que va a ser para apoyar esa economía naranja. Incluso en la ley de reforma tributaria se afectan sectores que están definidos en la Ley de Economía Naranja.



¿No se ve que tengan cuenta a las regiones en sí?

Exacto. No solo debe verse desde lo nacional sino de unas condiciones desde lo regional.



¿Como qué?

La reducción en el pago de impuestos, flexibilización de normas para que en ese entorno, como museos, hoteles y otros estamentos o iniciativas, se sientan apoyados como generadores de desarrollo. Es buscar la armonía.

