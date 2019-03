Uso de suelo en Suratá no es apto para proyecto de Minesa

El proyecto minero de la multinacional minera, Minesa, tiene dos principales zonas de influencia que cobijan los municipios de California y Suratá, en Santander, sin embargo, según el Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT, del municipio de Suratá, hay tres veredas que no son compatibles para la actividad minera industrial que pretenden efectuar en ese sector.

Daniel Moreno López, asesor de la oficina de Planeación de Suratá confirmó que en este momento no sería permitido desarrollar este proyecto en tres veredas del municipio, “a hoy los usos principales que manejamos en estas tres veredas, son, agroforestal y agropecuario por lo que en la actualidad no serían usos compatibles para industrial o minero que es lo que se pretende establecer en el proyecto de Minesa”, añadió el asesor.

EL TIEMPO conoció en exclusiva un documento que radicó la multinacional minera, Minesa, en la Alcaldía de Suratá, que está firmado por Mauricio Cuesta Esguerra, representante legal de la empresa, donde le solicita al alcalde Ignacio Díaz, incluir a las veredas, San Francisco, Nueva Vereda y Pánaga como áreas de beneficio minero en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) que está en proceso de revisión.



‘Teniendo en cuenta que la Alcaldía de Suratá se encuentra en el proceso de revisión y modificación del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de este municipio; por medio de la presente solicito amablemente que su despacho incorpore como áreas de beneficio minero o industria, el área correspondiente, a las veredas San Francisco, Nueva Vereda y Pánaga, por tratarse de zonas con proyección de desarrollo industrial asociado a la minería’ dice la carta que fue radicada.

Minesa solicitó modificar el uso de suelos en tres veredas de Suratá, en el EOT. Foto: Suministrada

En estas tres veredas, actualmente se tiene permitido el uso agroforestal y agropecuario, por lo que en la actualidad no serían usos compatibles para ubicar la planta de procesamiento de minerales y el portal de acceso a los túneles subterráneos que según la proyección de Minesa estarían ubicadas en este sector.



Este Esquema de Ordenamiento Territorial no se actualiza desde el año 2002 y según las vigencia debe cambiarse cada 12 años, “realmente el Esquema de Ordenamiento Territorial de nosotros es muy antiguo, es del 7 de noviembre del 2002 y por vigencia debe cambiarse cada 12 años y no se hizo en la administración pasada y nosotros iniciamos este proceso de actualización desde hace más de un año y son varios componentes los que hay que analizar y estamos en esa tarea”, añadió Daniel Moreno López, asesor de la oficina de Planeación.

Finalmente, de aprobarse esta solicitud de Minesa para que estas veredas sean consideradas áreas de beneficio minero industrial, y la ANLA otorgue la licencia para el desarrollo del proyecto, los habitantes deberán ser reubicados para darle paso al proyecto minero.



“Hay una marca del proyecto que impacta estas tres veredas, sin embargo no es en su totalidad, la población es muy dispersa, realmente lo que pretende el desarrollo del proyecto es que tienen unas áreas de influencia donde se van a realizar trabajos, disposiciones de materiales y tratamientos industriales, por lo que van a manejar unas áreas de aislamiento y se tendría que reubicar una gran cantidad o la mayoría de la población que tenemos”, informó el asesor de Planeación de Suratá.

EL TIEMPO conoció que la solicitud de Minesa hacía la alcaldía de Suratá fue producto de una carta que envió el alcalde de este municipio, Ignacio Díaz, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ( ANLA) donde les informaba que no existía el uso de suelo adecuado para desarrollar el proyecto minero.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga

Twitter: @mariasrodriguez