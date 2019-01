Universidades públicas del Eje retoman clases del semestre suspendido

Después de tres meses y medio de suspensión de las actividades académicas, las Universidades de Caldas y Nacional de Colombia, sede Manizales, decidieron que retornarán a las aulas.

En el caso de la U. Nacional, hoy retomarán las clases después de la votación dada en asamblea de estudiantes el pasado jueves. A ella asistió la representante estudiantil ante el consejo superior de la Universidad Nacional, Jennifer Pedraza, quien socializó los acuerdos obtenidos con el Gobierno Nacional y expuso las peticiones de la vicerrectoría de sede.



"Las exigencias al vicerrector son que las dos primeras semanas sean de ‘colchón’, es decir, que no haya exámenes, talleres, exposiciones, sino que se haga un recuento de lo visto en el 2018 para que se pueda evaluar en los siguientes meses”, explicó.



De esta manera, esta sede que alberga a por lo menos 5.000 estudiantes, cumplirá con la agenda propuesta para 2019: dos semestres, como es habitual y la terminación del suspendido por el paro.



En cuanto a la Universidad de Caldas, aunque levantó el paro no tiene fecha definida para el regreso a clases. El viernes se reunió el Consejo Académico, allí se dio respaldo a los estudiantes, por lo que en asambleas que se desarrollarán desde el lunes y hasta el miércoles se concluirá el día exacto.



“El Consejo Académico dio garantías, como que la primera semana no habrá actividades evaluativas ni se hará reporte de inasistencia, también compromiso de buscar que el crédito de sostenimiento del Icetex llegué anticipado y que las notas a partir del 27 de septiembre no serán tomadas en cuenta”, manifestó el representante Jefferson Pineda.

​

Esta es la primera vez que el Consejo Académico de la institución brinda garantías a través de un acuerdo, por lo que serán de obligatorio cumplimiento por parte de docentes y administrativos.



El rector de la institución, Alejandro Ceballos, indicó que hoy "se socializarán los acuerdos del C. Académico y, después de obtenida la votación requerida, se reanudarían las actividades”.

​

El directivo aseguró, además, que tiene confianza en que a partir del martes se empiece con la normalidad académica.​

En la UTP

En la Universidad Tecnológica de Pereira se decidió que hasta el próximo 23 de febrero irá el calendario académico para la terminación del segundo semestre de 2018, lo que garantizará la culminación del 100 por ciento del contenido curricular de cada programa, de acuerdo a lo definido en la asamblea extraordinaria del Consejo Superior realizada la semana pasada, cuando se retomaron las clases.



En dicha sesión se tomó en cuenta gran parte de lo solicitado por los estudiantes en el pliego de garantías; puntos que serán incorporados en un acto administrativo.

Los estudiantes contarán con una semana de ‘colchón’, para repasar contenidos; tiempo en el cual no se realizará ningún tipo de evaluación, entrega de informes, talleres y exposiciones, entre otras.



En el acta se estipuló la actualización de los convenios para los practicantes que se acogieron al cese de actividades y alternativas para el desarrollo de salidas académicas, para las materias teórico prácticas.



Con referencia a los apoyos socieconómicos como becas, alimentación y transporte, se garantizarán los mismos y en el caso de monitorías se otorgarán las horas pendientes.



El documento está respaldado por la firma del rector de la UTP y presidente del Consejo Académico, Luis Fernando Gaviria, Liliana Ardila, secretaria del Consejo y los representantes estudiantiles, Nicholas Velásquez y Jorge William Gómez.

Y en la U. del Quindío

Por su parte, el rector de la Universidad del Quindío, José Fernando Echeverri, explicó que la institución decidió, en un consejo académico, las fechas de ingreso de los estudiantes. “Tenemos cinco fechas distintas. Los estudiantes que tenían el semestre suspendido solo tendrán dos semanas de vacaciones en marzo y retoman nuevamente el otro semestre ese mismo mes. Y todos nos volvemos a encontrar normalizados el 12 de agosto para terminar semestre el 10 de diciembre”.



Los estudiantes que culminan el segundo semestre del 2018 ingresan a la universidad hoy, e irán hasta el 28 de febrero. El 2 de febrero ingresan los estudiantes en la modalidad de distancia que tienen calendario normal. El 4 de febrero, los estudiantes nuevos del programa de medicina. El 8 de febrero, los estudiantes de posgrados. El 18 de febrero, los estudiantes nuevos de los demás programas. Y finalmente, los estudiantes antiguos vuelven a iniciar clases pero del primer semestre de 2019, el 18 de marzo y terminan en julio.



LAURA USMA - MANIZALES

LAURA SEPÚLVEDA - ARMENIA

JUANITA MENDOZA - PEREIRA

PARA EL TIEMPO