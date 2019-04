Minga del Cauca no descarta bloquear de nuevo la vía Panamericana

Por un desencuentro sobre el lugar donde se llevaría a cabo el diálogo entre indígenas y el presidente Iván Duque, la cita que se tenía prevista para este martes en Caldono (Cauca) fracasó.

Durante más de tres horas, el presidente Duque esperó, en un centro lúdico del municipio, a que llegara una comisión de 200 delegados indígenas para iniciar la discusión que permitiera llevar a buen término a las partes, pues la minga en el Cauca completa más de 4 semanas.



Sin embargo, los indígenas manifestaron que el fin de semana, previo al levantamiento del bloqueo en la vía Panamericana, se pactó “un diálogo con la minga, no solo con los líderes”, por lo que insistieron en que el mandatario no acudió a la cita en la plaza pública de Caldono y dejó “la silla vacía”.



Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia y vocero de la protesta, señaló que la comunidad “lamenta profundamente que el presidente Duque estando a 200 metros de la minga no haya llegado ni siquiera a saludarla, a decir aquí estoy”.



Cabe recordar que la tensión en el lugar fue muy alta, pues el Presidente quería hablar con los indígenas, pero su equipo de seguridad ya había advertido que no sería posible estar en un lugar abierto por la posibilidad de un ataque, como lo advirtió el Fiscal General.



“Nosotros somos respetuosos del tema de la seguridad y rechazamos cualquier acción de orden criminal que pudiera haber en contra del Jefe de Estado, pero eso no es cierto, este era un evento con toda la minga, con la fuerza pública”, señaló Arias.



Respecto al fracaso del diálogo de este martes en Caldono, Arias manifestó el escenario de diálogo queda abierto y que se seguirá invitando al Presidente para llegar a acuerdos.



La minga también manifestó que entran en asamblea permanente desde este mismo martes, para evaluar los acuerdos a los cuales ya se llegó con el Gobierno y los que quedaron sobre la mesa tras el fallido diálogo.

La gente puede pasar el viacrucis de Semana Santa tranquilamente, pero no podemos garantizar que no se bloquee de nuevo la vía

Sobre un nuevo bloqueo en la Panamericana, Arias señaló que es un tema que se va a evaluar durante la asamblea permanente, pero aclaró que las movilizaciones en esta vía volverán a partir del 25 de abril, cuando también recorrerán las capitales del país en un paro nacional.



“Nos declaramos en asamblea permanente para evaluar y analizar lo que ha pasado, para volver a empezar la movilización, la cual es a partir del 25 de abril, en el marco del paro nacional. La gente puede pasar el viacrucis de Semana Santa tranquilamente, pero no podemos garantizar que no se bloquee de nuevo la vía, pues en el marco de la asamblea permanente se podrían tomar decisiones”, manifestó.

El vocero de la minga añadió que de momento la orientación a las comunidades que se han movilizado es que hay unos acuerdos parciales en términos reivindicativos con el Gobierno, en los cuales es necesario avanzar en el cumplimiento.



“Con el presidente Duque se iba a analizar la otra parte de la agenda, temas especialmente de carácter político; sin embargo, vamos a avanzar en el cumplimiento de los otros acuerdos porque ya hay una concertación para avanzar en ello. Seguiremos preparándonos para la jornada del paro nacional el 25 de abril”, añadió.



NACIÓN