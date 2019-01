La valiente mujer que sobrevivió a un terremoto y a un cáncer de mama

Seis o siete días después del sismo, su padre le confesó que su esposo y sus demás familiares habían muerto. “Para no generarme más dolor me decían que estaban hospitalizados, pero el día que los enterraron me contaron la verdad. Los que quedamos empezamos un proceso de reconstrucción desde cero, en todos los sentidos”, contó la abogada.

Y narró que “recordamos el terremoto con tristeza y desconcierto. Muchos aquí dicen que el terremoto sirvió para el desarrollo y que fue de gran ayuda económica pero los que perdimos nuestros seres queridos, nunca podremos decir que fue algo bueno”.

Once años después vivió lo que llamó el segundo terremoto de su vida. Tenía 35 años y se enfrentó al cáncer de mama. “Fue un proceso muy difícil, pero gracias a Dios sobreviví a ese segundo terremoto que me enseñó que vine al mundo a servir, no podemos pasar por esta tierra sin ayudar a otros. Por eso creé la fundación porque conocí muchos casos de personas que no les daban el tratamiento oportuno”.

Pasó por una cirugía, quimioterapias y radioterapias, perdió el cabello y venció la enfermedad. Por su experiencia creó la fundación Lazo Rosa, que les brinda apoyo jurídico y social a personas que padecen la enfermedad. “Incluso hemos llevado a 47 personas a que conozcan el mar. Tenemos casos de niños y mujeres que han fallecido justo después de llegar del viaje. También entregamos mercados, kits de aseo y vitaminas para apoyarlos”.

La fundación tiene eventos como el Banquete Rosa en octubre o la ciclotravesía que es apoyada por un centro comercial de la ciudad “Este año nuestro proyecto es mejorar el espacio donde ellos habitan. La población que acompañamos es de estratos uno, dos y tres”.