Fuerte temblor se registra en el centro del país

A las 4:07 minutos de la tarde de este lunes se registró un movimiento telúrico de magnitud 4,7.



De acuerdo con los datos actualizados del Servicio Geológico Colombiano el epicentro fue el volcán Nevado del Huila con una profundidad de 9 kilómetros.

Según reportes ciudadanos, el movimiento se sintió también con fuerza en Tolima, Valle del Cauca, Cundinamarca y el Eje Cafetero. Las autoridades no han informado hasta ahora sobre daños.A las 4:28 se registró una réplica con una magnitud de 4,0.

En Cali cientos de personas evacuaron tras el temblor. Foto:

El pasado sábado se registró otro movimiento con epicentro en el mismo lugar y tuvo más de 3.000 réplicas, siete de ellas perceptibles.



Pese a que los movimientos se mantuvieron durante el fin de semana, las autoridades mantuvieron la alerta para la zona en amarillo o nivel III.



El Servicio Geológico Colombiano señaló que, si bien es cierto que los sismos están localizados en el área de influencia del volcán Nevado del Huila, la cual es una zona tectónicamente activa, estos eventos no se localizan debajo del edificio volcánico y no han afectado otros parámetros del monitoreo.



Con respecto a información que se ha divulgado en redes sociales, el Servicio Geológico recordó que no es posible predecir los sismos.

NO ES POSIBLE PREDECIR UN SISMO https://t.co/wsZjkSxzkb — Servicio Geológico (@sgcol) 31 de octubre de 2016

ELTIEMPO.COM