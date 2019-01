No hay reporte de daños tras sismo de 5.5 en Colombia

Organismos de socorro hacen a esta hora un barrido para determinar si hay afectaciones, pero hasta el momento no hay reportes de incidentes que lamentar.



Según el servicio geológico, la fuerza con la que se sintió el movimiento, que se produjo a las 7:32 de la mañana, obedeció a que fue superficial, es decir, menos de 30 kilómetros de profundidad.



El evento sísmico tuvo una magnitud de 5,5 y su epicentro se ubicó en Planadas, Tolima.

Igualmente, en Tolima y Huila, donde el movimiento telúrico se percibió con intensidad, las autoridades hicieron monitoreo para establecer afectaciones.



"Ya tenemos reportes de 15 municipios y hasta el momento no tenemos daños", señaló la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo.



"Fue un sacudón muy fuerte y toda mi familia salió a la calle", dijo una ama de casa de la zona céntrica de Ibagué.



"Fue muy duro pero gracias a Dios creemos que no sucedió nada grave", dijeron habitantes de Neiva donde también causó pánico entre sus habitantes.



En Cali también hubo parte de tranquilidad, aunque las autoridades continúan haciendo barridos en los municipios de Cauca ​y el Valle. El pasado jueves se había registrado un sismo de 3.5 grados cerca del volcán Galeras.

De acuerdo con boletín actualizado de @sgcol sismo registrado en Planadas, Tolima, con magnitud 5.5 y luego de primer barrido por los municipios y departamentos en donde fue sentido, por ahora NO se registra afectación alguna. Continúa el seguimiento. pic.twitter.com/RRQSYHjOiA — UNGRD (@UNGRD) January 26, 2019

La Unidad de Gestión de Riesgo señaló a través de Twitter que no hay reportes de daños o afectaciones en municipios y departamentos del país.



En Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos, tras monitorear las 20 localidades de la ciudad, no reportó novedades. y aunque se reportaron evacuaciones en algunos edificios, la línea 123 no registró llamados de emergencia.