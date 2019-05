Soldado santandereano lleva secuestrado dos meses en Arauca

El soldado adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, Jesús Albeiro Acosta Melo, habría sido plagiado el 5 de marzo en el municipio de San Lorenzo (Arauca) cuando estaba de vacaciones en la casa de su novia, según denuncia su familia.

“La verdad no sabemos absolutamente nada de él por el momento, él salió a vacaciones y el 28 de febrero nos vimos acá en Bucaramanga, compartimos un rato y él viajó a donde la novia a San Lorenzo, Arauca, y desde el 5 de marzo no sabemos nada de él”, informó José Luis Fernández, hermano del soldado.



La familia expresó que la novia lo vio por última vez cuando salió de su casa y el quedó en ese lugar el del municipio de San Lorenzo. “La novia dice que no sabe nada tampoco, que ella lo dejó en la casa supuestamente el 5 de marzo y desde ahí no volvimos a saber”, enfatizó el hermano.

Por su parte, la Octava División del Ejército aseguró mediante un comunicado que "dos sujetos vestidos de civil que portaban armas cortas y quienes se identificaron como integrantes del Grupo Armado Organizado Residual de la Estructura Primera, lo sacaron de la vivienda y lo llevaron a un lugar desconocido".



Tropas de la Quinta Brigada de la Segunda División, en coordinación con la Brigada 18 de la Octava División y el Gaula de la Policía de Arauca, están efectuando la búsqueda y rescate del soldado.



BUCARAMANGA.