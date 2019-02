Sigue polémica por viaje del alcalde y concejales de Armenia a Turquía

El 24 de abril del 2018, durante la sesión ordinaria de ese día, se llevó a cabo “la conmemoración alusiva al día en el que se realiza el reconocimiento internacional del genocidio armenio, en los términos establecidos en nuestro reglamento interno (artículo 187)”.

Precisamente, en este reglamento del Concejo de Armenia, aparece el 24 de abril dentro de las fechas especiales a conmemorar, como el 20 de julio, el 7 de agosto y los aniversarios del Quindío el 1 de julio, y de Armenia el 14 de octubre.

La conmemoración fue establecida luego de que la corporación aprobara por mayoría de votos y mediante acuerdo, la proposición del entonces concejal liberal Luis Fernando Ramírez, quien después de una visita a la República de Armenia “se enteró de lo que representa para ese país dicho genocidio y vino al Concejo con la proposición correspondiente”.



Cabe destacar que para la época, el actual alcalde era concejal de la ciudad por el partido Liberal, además de que algunos de los concejales que viajaron al país asiático y europeo, también aprobaron este acuerdo en 2014.



Por eso, para el historiador y miembro de la Academia de Historia del Quindío, Jaime Lopera, el viaje a Turquía es “una incongruencia. La visita debió ser pero a la República de Armenia ya que el Concejo reconoce el genocidio de ese pueblo. O mejor hubiera sido que hubieran viajado a España a gestionar la repatriación del Tesoro (hoy colección) Quimbaya, y aunque tal visita no hubiera resultado efectiva, el alcalde y los concejales sí hubieran quedado mejor ante la ciudadanía”.

Además, contó, que incluso es posible que en octubre, el embajador de la República de Armenia en Brasil visite la capital quindiana durante el Congreso Nacional de Historia que organiza la Academia del Quindío y que contará con más de 1.400 historiadores.



Según Lopera, aunque la ciudad no lleva el nombre en honor a la República de Armenia, sí guardaría alguna relación. “En Antioquia hay un municipio de nombre Armenia Mantequilla, que inicialmente se llamó Mantequilla, pero un secretario de Gobierno le complementó el nombre en 1875 en homenaje a la República de Armenia por tener la primera iglesia cristiana del mundo después de Israel. Cabe suponer que ese nombre llegó a esta zona con los colonos antioqueños. Lo primero en denominarse así fue una finca y luego, de ahí salió el nombre de la ciudad”.



'La embajadora nos invitó'

Por su parte el presidente del Concejo de Armenia, Diego Torres, contó previo al viaje que “hace menos de tres meses vino la embajadora de Turquía en una visita diplomática a Armenia a pedirle al Concejo con argumentos jurídicos que se excluyera del acuerdo municipal esa conmemoración por cuanto Colombia como Estado no ha reconocido el genocidio. Y Armenia no puede inmiscuirse en temas de Estado”.



El concejal Luis Guillermo Agudelo señaló que es posible que después del viaje los demás concejales busquen derogar el artículo de ese acuerdo sobre el genocidio. “Hay que aclarar que nosotros no reconocemos el genocidio sino que conmemoramos la fecha que mundialmente se usa para recordar ese acontecimiento. La intención del gobierno turco, disfraza de viaje de turismo e inversión, es que se derogue ese acuerdo”.

Algunos de los nueve concejales viajeros aprovecharán para pasar o pasear por Grecia. El alcalde sí regresará mañana.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO