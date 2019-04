Sigue el debate en Quindío por pequeñas centrales hidroeléctricas

Desde hace meses, ambientalistas y comunidad en general han venido denunciando que en el Quindío se instalarán varias Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) lo que podría generar impacto en algunos de los municipios del sur del departamento, sin embargo hasta el momento la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) se ha mantenido en su posición de que no ha entregado permisos para estos proyectos.

Durante una reciente sesión en la Asamblea del Quindío, la vocera de la Asociación por la defensa del territorio Ecogénova, Viviana Viera, reveló varios documentos donde se evidencia la aprobación por parte de la autoridad ambiental de concesiones de aguas superficiales para estos proyectos.

​

“Desde 2010, antes incluso de que los alcaldes lo supieran, la CRQ en cabeza del subdirector de control ambiental de la CRQ, Carlos Truke, expidió concesiones de aguas superficiales sobre los caudales de varios de los ríos impactando a cuatro municipios”, afirmó la mujer.



Según Viera, la empresa E-lectrica S.A.S., hizo estudios para 12 PCH sobre los ríos Rojo, Gris, Lejos, Azul, Barragán y Verde, mientras que la compañía Energía para el Futuro S.A.S., logró permisos para los ríos Rojo, Gris, Azul, Verde y Lejos.



“Hemos identificado varias empresas como Energía para el Futuro S.A.S., que junto con Consultores Unidos, que ya se cambió de nombre ya que su representante legal está en la cárcel por el caso de Odebretch, comenzaron todo esto en 2010 y a ellos les dieron la concesión de los ríos.



La otra empresa es E-lectrica S.A.S., que está integrada por varias personas que estarían ligadas la multinacional de carbón Drummond y tienen otro socio relacionado con Capitrade S.A.S., de Panamá. Queremos saber qué hay detrás de todo esto, cuáles son los verdades interés aquí”, agregó Viera.



Por su parte el senador del partido Polo Democrático, Wilson Arias, quien asistió como invitado a la sesión en la Asamblea del Quindío señaló que lo que más le llamó la atención fueron los documentos que presentó la comunidad “que desmienten las declaraciones de la CRQ, lamento mucho que esas declaraciones estén arriesgando la confianza legítima de la comunidad en las autoridades, aquí se está demostrando que la CRQ está quedando muy mal parada con la información que dio”.



Habitantes de Génova y ambientalistas del Quindío han protestado varias ocasiones en este municipio en rechazo a la posible construcción de al menos tres PCH pues aseguran que impactarán el caudal de las fuentes hídricas que abastecen varios acueductos de los municipios del Quindío.



No obstante, el director de la CRQ, José Manuel Cortés, aseveró que aunque población de Génova y de Pijao “cree que se van a intervenir los ríos y generar energía, al día de hoy no existe una sola solicitud de licencia ambiental para PCH en la cordillera y les podemos dar este parte de tranquilidad a la población del Quindío”.

​

Explicó que en el 2010, la CRQ entregó una concesión para una PCH en Pijao, “pero nosotros ya emprendimos las acciones necesarias para declararle la caducidad a esta PCH. Si después de 5 años la concesión no es utilizada, la autoridad puede declarar la caducidad y estamos adelantando el debido proceso”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO