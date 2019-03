Santa Marta no tendría suficiente agua para  turismo en Semana Santa

La temporada de vacaciones de Semana Santa, se vería afectada en Santa Marta por el desabastecimiento de agua potable que sufren lo samarios y que se agudizaría con la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

Veolia que hasta el 18 de abril de 2019 estará a cargo de la operación del acueducto, emitió un nuevo pronunciamiento en el que alerta sobre el descenso acelerado de los ríos Piedra y Manzanares, que son la principal fuente hídrica de la capital del Magdalena.



Según Fernando Moncaleano, gerente de la entidad, “por primera vez en esta época del año estos dos afluentes presentan niveles tan bajos por la sequía”.



“Estos caudales son los que históricamente se registraban hacia mediados de junio, poco antes del inicio de las lluvias, lo que nos indica que a falta de abril y mayo, la situación podría complicarse más”, manifestó.



La producción total de las plantas de Mamatoco y el Roble y los 45 pozos disponibles, se redujo a 1.108 litros por segundo de 2.500 que necesita la ciudad, es decir que el déficit en el suministro en la actualidad es de 1.400 litros por segundo que equivale al 53 por ciento.



Dicho panorama se agravaría más con el inicio temporada de vacaciones de abril, cuando aumente la demanda poblacional, por la presencia masiva de visitantes que lleguen a Santa Marta para disfrutar de las playas y todos sus encantos.



Moncaleano, advirtió que será necesario adoptar medidas extremas adicionales, para “que la semana santa sea lo menos traumática posible”.



“Las plantas están entregando la totalidad de lo que producen, sin embargo, se están optimizando algunos procesos, para reducir las pérdidas del recurso, también estamos rehabilitando algunos pozos y trabajaremos con las autoridades en desconectar conexiones fraudulentas que afectan el acueducto”, agregó.

Preocupación del sector turístico

El sector turístico se encuentra a la expectativa por los resultados que arrojen las medidas que implementen desde la administración distrital para garantizar la prestación del servicio en la temporada alta.



Darío Mosquera, representante de los guías en Santa Marta, considera que la imagen de la ciudad podría quedar muy mal a nivel nacional e internacional, en caso de que el turista no tenga acceso al agua potable.



“Si llegan y no encuentran agua, entonces ¿cómo se van a bañar y hacer sus necesidades?, sin servicios públicos, resultará imposible ofrecerle una atención de calidad al visitante y posicionarnos como destino turístico”, agregó.



La Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, igualmente dejó ver su preocupación ante la crisis de agua potable que sufre la ciudad.



Omar García, presidente de Cotelco capitulo Magdalena, manifestó que hasta el momento se han atendido los requerimientos de los hoteles en cuanto al suministro del preciado líquido, no obstante, en semana santa, la necesidad será mucho mayor y urgirán acciones de fondo para que Santa Marta no quede sin agua.



“A falta de menos de 20 días para una nueva temporada de vacaciones, el tema nos inquieta, no solo por los huéspedes, sino por nuestros trabajadores, familias y ciudadanos en general, pues la crisis de desabastecimiento es grande y nos afectará a todos en la medida que no se defina una solución concreta a este problema”, sostuvo García.



Actualmente ya son más de 160 barrios los afectados por desabastecimiento. La Alcaldía ha optado por instalar tanques de 10 mil litros en algunos sectores, de igual manera en lo que va del año, se han realizado más de dos mil viajes en carrotanques a las zonas neurálgicas para suministrarles el preciado líquido a las comunidades.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA