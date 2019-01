Segundo feminicidio del mes en Caldas prende las alarmas

En la mañana del domingo pasado, la Policía recibió una denuncia según la cual un hombre había acabado de herir a su expareja y estaba huyendo del lugar. El sujeto fue capturado, pero su víctima, identificada como Angie Paola Poveda, de 21 años, falleció por las heridas con arma blanca que le produjo el hombre.

Este hecho se registró en el municipio de Risaralda, al suroccidente de Caldas, exactamente en una vivienda del barrio Pío XII. Allí, el hombre agredió a Poveda en repetidas ocasiones y en frente de sus hijos, tres menores de 3, 5 y 7 años.



“Lamentamos este acto de intolerancia y llamamos la atención sobre estos sucesos, pues ya se presentó (este año) otra muerte similar en Pácora. Debemos fortalecer la cultura ciudadana para evitar hechos que terminen con la vida de una persona”, expresó el comandante de la Policía en Caldas, coronel Necton Lincon Borja.



El primer caso, que aún está en investigación, fue el registrado el pasado 6 de enero en el municipio de Pácora, en el oriente del departamento. Allí, tras discutir con un hombre que, posteriormente la hirió con arma blanca y la arrojó a la quebrada El Bollo en esa localidad, falleció Marcela Loaiza, madre de una niña de 4 años.



Ambos casos preocupan a las autoridades y a organizaciones sociales del departamento, ya que tener dos feminicidios apenas iniciando el año, además, de las cifras registradas en 2018, cuando se registraron seis casos, no es alentador.

'Hay ausencia del Estado'

Alba Acosta, representante de la Red de Mujeres en Caldas, asegura que el camino es largo y que la ausencia del Estado en las zonas rurales es evidente.



“Si en una ciudad como Manizales hay situaciones tan graves, ahora cómo será en los municipios. Es evidente que por falta de recursos o programación, hay ausencia del Estado. Estos (los dos feminicidios de este año) son solo algunos casos que por su crueldad se conocen, pero son miles los que se están dando y no son contados”.



Acosta señaló además que no solamente se trata de la muerte de una mujer, sino de las serias consecuencias que esto trae para los hijos que, como en este caso, fueron obligados a presenciarla.



“Los hijos quedan afectados, desprotegidos y con una familia destrozada. Esto debe ser un llamado a los gobernantes porque, por ejemplo en Caldas, había una dependencia de mujer y familia y en la reestructuración lo dejaron como un programa, mostrando que el tema no tiene trascendencia”, manifestó la directora de la organización.



El año pasado hubo 2.390 seguimientos a casos de violencia contra la mujer en Caldas, 400 más que en el 2017.

'Hay que darles independencia'

Entre tanto, el secretario de Desarrollo Social del departamento, Juan Felipe Álvarez, indicó que la política de equidad de género tiene un capítulo especial para protección de la mujer, en donde se han definido dos estrategias específicas para combatir este flagelo.



“Se diagnosticó que muchas mujeres no conocen las rutas de atención, tenemos una ardua tarea en socialización masiva. El otro reto es su independencia económica. Muchas refieren que continúan con los agresores por temas netamente económicos”, dijo Álvarez.



El funcionario indicó que para aportar a que su economía mejore se están adelantando varios proyectos. Uno de un vivero con mujeres afrocolombianas en Supía, otro de artesanías en Marmato, siembra de árboles con mujeres cafeteras y el apoyo a la asociación Domingos de Antaño de Villamaría.



“Esperamos que formándolas y al aportarles el capital semilla (para proyectos productivos) tengan claramente definido que pueden devengar, ser autónomas y así alejarse de las personas que las maltratan”, concluyó Álvarez.



El pasado 16 de enero, otra mujer fue asesinada en una vereda de Neira. La hipótesis de las autoridades es que el hecho se dio cuando intentaban robarle un dinero que tenía en su finca, por lo cual, no está catalogado como feminicidio, sino como homicidio.



