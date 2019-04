Secretaría de Salud de Risaralda suspende servicios en el H. San Jorge

Luego de los hallazgos realizados por la Superintendencia nacional de salud durante una auditoría al Hospital Universitario San Jorge, de Pereira, que fueron notificados a sus directivas el 23 de marzo pasado, EL TIEMPO conoció de la suspensión total, como medida preventiva, de varios servicios que presta el centro médico.

La Secretaría de Salud de Risaralda, a través de su Comisión Técnica, impuso medida preventiva de suspensión total del servicio del grupo de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica: diagnóstico cardiovascular código 701 y ecocardiografía código 732.



La medida para el servicio de diagnóstico cardiovascular, según el acta conocida por este medio, se debe a que es “un servicio prestado no declarado, además de operado por un tercero no inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps)”.

​

Para el servicio de ecocardiografía, “los estándares incumplidos son infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos y procesos prioritarios”.



La Secretaría de Salud departamental también determinó la suspensión total del servicio del grupo de apoyo y complementación terapéutica: endoscopia digestiva código 903.



La medida preventiva se debe al incumplimiento de los estándares de dotación, medicamentos, dispositivos médicos insumos y procesos prioritarios.



Este medio buscó a la secretaria de Salud de Risaralda, Olga Lucía Hoyos, para conocer más detalles de la suspensión de los servicios mencionados, pero no pudo hablar con ella.



Cabe recordar que el 22 de marzo pasado, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, anunció que el 11 de abril, es decir, el próximo jueves, la entidad regresará al Hospital San Jorge para verificar el plan de mejoramiento implementado en el centro médico.