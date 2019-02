Se desconoce qué produjo la emergencia en Armenia por el corte de agua

Durante un foro organizado por la Cámara de Comercio de Armenia y que reunió a gremios y empresarios del departamento, el gerente de Empresas Públicas de Armenia (EPA), Gonzalo García, dio a conocer que tras una semana de la emergencia que se presentó en la ciudad por la falta de agua, aún no se ha establecido si la contaminación que presentó el líquido se produjo por filtraciones que provenían de la estación de servicio ubicada en el sector de Oro Negro.

“Todavía no se sabe porque en los análisis que ellos han hecho, no hay fugas, ni escapes, estamos en incertidumbre todavía, no sabemos el origen de esos olores. La estación sigue suspendida y se siguen haciendo análisis y estamos a la espera de unos resultados que vienen de Estados Unidos y no descansaremos hasta que se sepa qué pasó”, afirmó García.



De otro lado, en el mismo foro, el gerente de EPA informó que recibieron bien el fallo del Tribunal Administrativo del Quindío que le ordenó a varias entidades entre ellas EPA a tomar medidas para descontaminar las 54 quebradas de Armenia. “Nos parece positivo porque el fallo ordena la articulación de esfuerzos y nos obliga a desarrollar una agenda de trabajo común, en donde todas las entidades involucradas deben tener una actitud conciliadora, voluntad política y apropiar recursos”.



García dijo que no apelará el fallo y que espera conseguir unos 79 mil millones de pesos a través de la tarifa del acueducto, entre 2016 y 2019, para la descontaminación de dichas fuentes hídricas.



Por su parte la exdefensora del Pueblo, Piedad Correal, señaló que “se necesita trabajar en la descontaminación en el sector de Boquia, en Salento, (por donde pasa el río Quindío). Y sería terrible que apelaran este fallo, aunque puede pasar que los ministerios implicados apelen. Sin embargo cuando se trata de fuentes hídricas el proceso de apelación no se demora mucho”.



LAURA SEPULVEDA

PARA EL TIEMPO