Sara Corzo, la mujer que cumplirá 118 años en Barrancabermeja

Hace 42 años, Sara Corzo llegó al Centro de Bienestar y Vida, Asilo San Antonio de Barrancabermeja y este sábado 30 de marzo cumple 118 años de vida, según la información de su cédula que fue expedida en la ciudad de Bogotá.

Maria Eugenia Cuesta, directora de este asilo, cuenta que nunca conocieron un familiar o conocido de Sarita, como le dicen de cariño los empleados del lugar.



“Sarita llegó hace 42 años al hogar, no se le conoce familia alguna desde esa época, nunca la ha visitado ningún pariente ni alguien que diga que la conoció o que sepa la historia de ella, según su cédula ella nació en Valledupar, pero el documento fue expedido en Bogotá, o sea, parece ser una persona que ha deambulado mucho tiempo y aquí la recogieron en la calle porque ella vivía era en las calles de Barrancabermeja”, informó María Eugenia.

Sarita Corzo tiene un estado de salud bueno comparado con los demás adultos mayores del lugar, según informa la directora, “ella no habla claramente pero se hace entender, en este momento goza de buena salud comparada con la salud de los otros abuelos, sin embargo hace 20 días perdió la visión, pero ella camina solita, come de todo, está consciente, sabe de qué le están hablando, es lúcida, lástima que no pueda expresarse pero ella se hace entender”, enfatizó Cuesta.



“No sufre ni de diabetes, es sorprendente como una persona con tantos años goza de buena salud, es que con los otros residentes hemos tenido momentos difíciles, es más hemos sufrido de pandemias en el asilo y a ella no le pasa nada, ni una gripa”, informó la directora del lugar.

Sara Corzo nació 30 de marzo de 1901. Foto: Suministrada

Este sábado 30 de marzo, a las 3 de la tarde, será la celebración del cumpleaños número 118 de Sara Corzo en el asilo San Antonio; monseñor Camilo Castrillón ofrecerá una eucaristía y algunos grupos culturales de la región presentarán bailes y cantos en honor a la mujer que cumple 118 años.



