Sandra Devia sería designada como Gobernadora encargada de Córdoba

El gobierno nacional estudia la posibilidad de designar como gobernadora encargada de Córdoba a Sandra Devia Ruiz, luego de quedar en firme la destitución e inhabilidad por diez años en contra del mandatario titular Edwin Besaile Fayad, hecha por la Procuraduría General de la Nación.

Sandra Devia, quien es funcionaria del Ministerio del Interior, repetiría en el encargo tras haber culminado un año de mandataria designada en medio de las suspensiones temporales de que fue objeto Besaile por las investigaciones que pesan en su contra derivadas de supuestos actos de corrupción a través de dineros de la salud en lo que se conoció como el cartel de la hemofilia.



De conocerse este martes la decisión, la gobernadora encargada deberá tomar posesión de su cargo ante la Asamblea de Córdoba y de inmediato reincorporarse a las funciones propias de mandataria de los cordobeses hasta tanto el presidente Iván Duque nombre a un titular por lo que resta del año.



Para ello, el Partido de la U envió una terna de elegibles entre la que, precisamente se encuentra incluida Sandra Devia; además de Vanesa Hodeg y Camilo Mejía, dos funcionarios de la administración departamental.



El enredo jurídico y administrativo que vive el departamento de Córdoba se complicó este lunes cuando se conoció la noticia del regreso de Edwin Besaile a su cargo, tras vencerse la suspensión en su contra el pasado 18 de enero.

El gobernador de Córdoba Edwin Besaile fue suspendido por la Procuraduría. Foto: Archivo particular

Pese a que la Procuraduría publicó en su portal web, desde el 16 de enero, la decisión de separarlo definitivamente del cargo e inhabilitarlo por diez años por no ejercer el control exigido para el pago de cuentas de la salud, el ente de control no había logrado notificar oficialmente a Besaile, lo que le permitía retomar sus funciones como mandatario.



Sin embargo, en medio de las duras críticas de los medios de comunicación por la inminente llegada del mandatario a la Gobernación, fue el propio Besaile quien se notificó ante la Procuraduría a través de su abogado y aclaró que nunca tuvo intenciones de desacatar la decisión judicial ni mucho menos regresar a sus funciones.

La sanción a Edwin Besaile

La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años no solo a Edwin Besaile, sino también al exgobernador, Alejandro Lyons.



A Besaile Fayad y Lyons Muskus la Procuraduría les reprochó no haber ejercido su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus secretarios de Salud, lo cual permitió que se ordenaran pagos de terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad, prestadas en el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, por $4.988 millones, sin que mediara relación contractual entre el ente territorial y Funtierra Rehabilitación IPS.

Tras conocer el fallo, el destituido mandatario respondió a través de sus redes sociales, reprochando la posición de la Procuraduría.



"En mi condición de Gobernador elegido legítimamente por los cordobeses y de hombre de bien, rechazo de manera enérgica la persecución de la que he sido víctima. También hago claridad que como Gobernador, cumplí mi deber de respetar las decisiones judiciales de tutela y de amparar los derechos de los niños y de las personas necesitadas de la protección del Estado Social de Derecho", dijo.

Besaile agregó que "todas las cuentas de los eventos de salud del régimen subsidiado durante mi gestión, fueron pagadas por orden judicial, previa la auditoría médica y presupuestal de los funcionarios competentes y no incurrí en falta disciplinaria alguna".



Dijo también, que en su caso, pese a existir investigaciones, no le han impuesto sanciones producto de hallazgos legalmente probados.



"En ninguno de los casos disciplinarios formulados contra el Gobernador legítimo de Córdoba, se ha podido demostrar falta alguna. No he sido sancionado ni por la Fiscalía, ni la Contraloría, teniendo los mismos elementos probatorios de los que ahora se sirven para atropellarme"

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería