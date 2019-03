Sacyr pide reunión con Fondo de Adaptación para que reciban Hisgaura

Luego de que el Fondo de Adaptación informara que no recibirán el puente Hisgaura ubicado en la vía Curos-Málaga en Santander, sin que el constructor efectúe las pruebas de patología para verificar unas fisuras que aparecieron debajo de las losas de la estructura, el contratista insiste en que deben recibir el puente.

En un comunicado, Sacyr le pide una reunión al Fondo de Adaptación para que verifiquen que se cumplió a cabalidad con las condiciones que el Fondo impuso tras la finalización del contrato.



‘Sacyr manifiesta su total disponibilidad para mantener una reunión con el Fondo de Adaptación, junto con el resto de las partes implicadas, en la que se pueda alcanzar una definición sobre nuestra solicitud de recepción del puente Hisgaura, solicitando formalmente su celebración’, dice el comunicado.

El contratista asegura que la solicitud que le elevó al Fondo en los últimos días, fue soportada por dos informes técnicos elaborados por una ingeniería independiente y por la ingeniería diseñadora del puente, la firma colombiana Pedelta.



Luego de recibir dicha solicitud de Sacyr, el Fondo de Adaptación, informó que no recibirá el puente sin las pruebas de patología. "Contamos con dos instancias técnicas que nos vigilan el proceso: el Invías y el interventor de la obra. Las dos determinaron que se requiere hacer una patología a la estructura, atendiendo unas fisuras detectadas. Por eso, en el trámite de recibo del puente se ha solicitado al constructor que se realice dicha prueba y hasta que no se cumpla con este requerimiento y las pruebas salgan satisfactorias, no se dará el recibo", informó el Fondo de Adaptación luego de recibir la carta de Sacyr.

Finalmente, el constructor informa en el comunicado que el Fondo de Adaptación no le ha enviado una respuesta formal de ambas comunicaciones por lo que no darán respuesta al comunicado del Fondo de Adaptación donde les piden la realización de las pruebas de patología.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga@mariasrodriguez