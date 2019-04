Rueda de negocios ‘naranja’, con 100 empresas del Eje Cafetero

Sandra Liliana Barragán, de la empresa risaraldense Solé Soluciones, que se dedica al mantenimiento de cocinas industriales de restaurantes y hoteles, se sorprendió “al encontrar servicios que estaba necesitando urgentemente y que están acá, en la ciudad y no sabíamos”.

Barragán fue de los más de 100 empresarios del Eje Cafetero que participaron en la primera Rueda de negocios de economía naranja, que se realizó en el Centro de Eventos y Exposiciones de Pereira (Expofuturo).



“Uno dice: no sabía y me va a solucionar un problema que tengo, o yo pensando en diseñar una solución desde cero cuando ésta ya existe y me sale mejor comprarla”, agregó la empresaria que destacó los contactos que pudo hacer con proveedores de la región como lo más provechoso de la rueda de negocios.



El evento reunió a empresas del Eje, de los sectores tecnología, turismo, servicios, cultura, educación, diseño y contenidos audiovisuales.



La rueda de negocios fue organizada por iNNpulsa Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Amcham Colombia y la Alta Consejería para las Regiones, con el propósito de fortalecer el potencial de las industrias del Eje Cafetero y sus propuestas comerciales frente a posibles compradores o clientes potenciales.



Luis Felipe Barrientos, gerente de Conexiones y experiencias de iNNpulsa Colombia, destacó que fue la primera rueda de negocios de economía naranja y “lo que esperamos es que sea un espacio para potenciar las industrias del Eje Cafetero y que estas propuestas generen relaciones comerciales entre ellos”.

​

Barrientos subrayó que iNNpulsa ha apoyado más de 30 emprendimientos de la región, algunos de los cuales participaron en la rueda de negocios, en la que se llevaron a cabo 1.350 citas en total.