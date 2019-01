‘Roma’, el barrio por el que transita la vida misma

Cuando estés ante una obra de arte trata de ser como una hoja en blanco que, por primera vez, recibe una creación, o los ojos del que nunca ha visto cine para que con el idioma de las imágenes y los sonidos entres en la vida común y corriente de una familia que la película Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, muestra para que contemples, como visitante ocasional, lo que ahí ocurre y de pronto caigas en la cuenta que así también era la tuya.

Pasado un tiempo en la oscuridad comprenderás la verdad de casi todas las casas de México y, tal vez, de gran parte del mundo que hay una mujer que, desde siglos se hace cargo de otras, y de los hijos que esa madre no alcanza a asumir porque está ocupada sosteniendo la estructura que el padre de familia resquebraja. Sin embargo, ella pasa al frente, chocándose lo necesario para enrumbar la vida de todos.



Roma no tiene nada que explicarte porque la bondad de esos ojos indígenas de la empleada doméstica, la rutina que no le disminuye la alegría de criar hijos ajenos, la tristeza de no tener a su propia niña que nació muerta -tal vez porque intuyó que le esperaría la misma existencia de las mujeres pobres que viven en los arrabales y la misma de su patrona y la de la madre de su patrona-, la paciencia al perro a quien también sirve, los hombres que solo preservan sus intereses personales -la banda de música, las artes marciales, la violencia callejera, el trabajo- a costa de la existencia de ellas usándolas para acostarse una noche o para hacerla esposa, formar una familia, engendrar hijos y dejarlos solos a la deriva porque su carro se untó de lo que deja el perro en el patio, son circunstancias para sentirlas, nada hay que explicar.



Mujeres que, en medio de su desgarro, hablan de aventuras a los hijos fingiendo que nada sucede para darles la noticia del eterno abandono del padre, ahí surge una escena bellamente sombría cuando, con las miradas perdidas, madre e hijos recostados unos con otros en la banca de un parque lamen helados que endulzan la desventura; la empleada solidaria al pie de ellos.



Roma no tiene la banda sonora que te agua la garganta o la que te hace feliz en medio de campos de trigo o, la que te asusta junto a la oscuridad del espacio sideral. Ni la cámara rápida que te hace contener el aliento, tampoco la historia enrevesada que te mantiene la atención fija tratando de armar el rompecabezas que el director ha creado para ti.

Yaritza, por su actuación, fue galardonada con el primer puesto de las mejores actuaciones de 2018 emitido por la revista 'Time'. Foto: Archivo particular

El Director de Roma no ha creado acertijos para ti. Él, solo muestra imágenes y sonidos para que tú contemples con deleite los niños recién levantados, escuches los diálogos de la cocina, las discusiones en el comedor, la angustia de una esposa y el silencio de los pasos ancestrales de Cloe, la dulce empleada, o las canciones a lo lejos que los latinos escuchábamos en nuestras casas en los años 60s y el alboroto infantil que nos mantiene asustados porque los niños no saben, pero nosotros sí, que la vida pende de un hilo y, ellos, insolentes, tiran de él hasta que en las olas del mar sienten la fuerza destructora del Destino. Hasta allá va Cloe, la heroína de esa casa que se mete en el mar a rescatar a sus niños, será con el corazón porque no sabe nadar; como no sabe muchas cosas; sin embargo, se enfrenta al mundo con su nobleza.



Lo que hay en la pantalla es simple y profunda humanidad. Eres tú viviendo en una residencia repleta de escaleras con una empleada doméstica que te salvó la vida de mil maneras y luego siguió lavando la ropa como si cualquier cosa; la del macho soberbio exhibiendo doblemente su arma con la que sueña acabar con la humanidad; la felicidad infantil por las olas del mar; la de la mujer que grita con desespero a quien tanto la ayuda pero, a la que no desampara con su embarazo; la de la abuela que a sus años todavía sin tregua asume los vacíos afectivos que los demás van dejando.

Roma no tiene la banda sonora que te agua la garganta o la que te hace

feliz en medio de campos de trigo FACEBOOK

TWITTER

Roma es un barrio donde transita la vida de unos seres humanos niños, adultos, abuelos, entrelazados unos con otros por el amor, por la entrega, por el sacrificio, por la inocencia de una mujer que ama sin hacer ruido. Cuando vayas a ver esta película no esperes música ni explicaciones ni que te resuelvan acertijos, sólo contémplala con el alma de tu infancia.





Lucero Martínez Kasab

Psicóloga e historiadora

Especial para EL TIEMPO - Barranquilla