El historial de groserías y escándalos del alcalde Bucaramanga

Jaime Moreno

También en marzo de este año el alcalde de Bucaramanga dio de qué hablar, esta vez por los comentarios que realizó sobre los bomberos de la ciudad durante un Facebook Live luego de que un ciudadano se quejara porque no han desmontado unas vallas ilegales. El mandatario llamó en vivo a la secretaria del Interior, Alba Navarro, quien le aseguró que los bomberos no tenían curso de altura por lo que no se había podido realizar el desmonte. Inmediatamente, Hernández, llamó al director de Bomberos, Diego Rodríguez y le dijo: “Diego es que tenemos que retirar unas vallas por orden de un juez, me dice Alba Azucena que usted dijo que no las retiraba porque tenía una tanda de barrigones gordos allá de bomberos que no eran capaces de subirse ni un taburete”, enfatizó el alcalde. Finalmente, aseguró, “¿qué vamos a pagar teniendo esos barrigones durmiendo todo el día?"