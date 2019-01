Los integrantes de la Mesa de Víctimas en Santa Marta no quedaron satisfechos

ni mucho menos tranquilos, con las acciones que la Unidad Nacional de

Protección anunció se comenzarían a implementar para cuidar la vida de los

líderes en esta parte del país.

Así lo hicieron saber ante la Personería Distrital, donde dieron a conocer su

decisión de renunciar de manera masiva al cargo de representantes que

ostentan, al no sentir garantías para ejercer su labor social.



El Personero Chadan Rosado, quien atendió a los dirigentes en su oficina se

mostró de acuerdo con la posición que adoptaron, considerando que hace falta

una mayor atención y compromiso hacia esta población, por parte de los

organismos encargados de velar por la seguridad de ellos y de sus familias.



“Ellos se sienten desprotegidos y es a penas lógico por la poca importancia que

se les ha prestado al problema de amenazas que vienen enfrentando”, expresó.

Los anuncios fueron muy generales y no hubo medidas

concretas que llenaran de tranquilidad a aquellos que tienen un riesgo inminente

Según Rosado, actualmente más de 12 miembros de la Mesa de Víctimas en

Santa Marta, se encuentran amenazados y no cuentan con un esquema de

protección que impida un atentado contra sus vidas como sucedió con la

suplente de la Mesa, Maritza Quiroz, asesinada en su propio lugar de residencia.



“Todos incluyéndome esperábamos mucho más de la visita del director de la

Insistió en que un chaleco y un celular, que es una de las medidas que viene

implementando la Unidad Nacional de Protección, no son suficientes. “Se

necesitan valoraciones eficientes y dependiendo del nivel de riesgo del

amenazado, definirles el esquema indicado y no algo por salir simplemente del

paso”, dijo Chadan Rosado, quien sostuvo que en su caso pese a estar

amenazado tampoco le han brindado ningún tipo de garantías para seguir

ejerciendo su función.



Por su parte la líder social Rosa Villalba, quien ya ha sufrido dos atentados

criminales en su contra en Santa Marta, manifestó no entiende la manera en que

es estudiado el nivel de riesgo de los amenazados, “pues yo que he sufrido

ataques violentos por parte de desconocido y he recibido cualquier número de

intimidaciones, según la UNP presento un grado ordinario de riesgo y no necesito

un esquema ni vigilancia personalizada”.



“Tal parece que lo único que esperan para actuar es un acta de defunción”,

anotó.

Yomaira Maldonado, otra lideresa de la región, aseguró que aunque ha recibido

amenazas directas, hoy está desprotegida. “Quizás el Estado está esperando

que me suceda lo mismo que Maritza Quiroz”, sentenció.



Finalmente Javier Vidal, presidente de la asociación nacional de usuarios

campesinos y de la asociación de reclamantes de tierras del Magdalena, dijo que

si el Gobierno no interviene “seguirán acabando con nosotros de manera

sistemática”



En los últimos meses en la Defensoría del Pueblo, han sido recibidas más de 50

denuncias por amenazas, las cuales siguen en trámite de estudio, mientras que

los afectados permanecen expuestos al igual que sus familias.