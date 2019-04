Malestar en Valledupar por adelanto del Festival Valleanto

El anuncio que hiciera la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata (FFLV) a través de un comunicado de prensa el pasado lunes, sobre su decisión de cancelar la programación contemplada para el 30 de Abril, en el marco de la edición del 52° Festival de la leyenda Vallenata, alegando bajo flujo en las ventas de la boletería del espectáculo, dio paso a una catarata de reacciones entre los asistentes de este evento.

La Fundación señaló que la medida fue adoptada tras un analizar rigurosamente y calcular las proyecciones de las ventas de boleterias, "los resultados serían insuficientes para asumir los costos de producción, nóminas de artistas y honorarios de personal de apoyo, entre otros gastos”, afirmó Rodolfo Molina Araujo, presidente ejecutivo entidad.



Agregó que la medida está apegada a los cánones de la responsabilidad y la transparencia de esta Fundación.



Tras su difusión, los mensajes de la comunidad en tono de decepción no se hicieron esperar. “Es una lástima porque antes se realizaba gratis y en la Plaza Alfonso López, aunque otras veces en el Club Valledupar, este año no se pudieron vender las boletas, por eso la cancelación, aunque sumado a esto está el tema del alquiler del Parque de la Leyenda Vallenata 'Consuelo Araujo Noguera'", sostuvo una habitante de Valledupar.



Esta apreciación, fue rechazada por algunos miembros de la Alcaldía de Valledupar, y aclararon que la administración municipal brindó desde un inicio todas las garantías a la 52° versión del Festival.



“En ningún momento se puso en duda que la Fundación utilizara el parque. Lo que sucede es que había que hacerle un estudio detallado para saber la cuantía del alquiler de la infraestructura de este lugar, teniendo en cuenta todos los requerimientos legales” aseguraron.



Otros comentarios también se hicieron sentir en las redes sociales, es el caso del abogado Evelio Daza Daza, quien se ha hecho notorio por arremeter en contra del manejo que la Fundación le ha venido dando al Festival vallenato “Se les mamó la vaca. FFLV está obligada a pedir perdón. Ir a la JEP para que digan que explotaron el festival como un vulgar negocio", comentó en su cuenta de Twitter .



"El Festival deben hacerlo creadores, interpretes, gestores culturales y receptores. Por el pueblo que está marginado. Así ordena Ley de Cultura 397/97”, añadió en el comentario.



En diálogo con en EL TIEMPO el abogado, descartó que no se trata de una batalla personal, que su campaña va encaminada a defender los bienes de Valledupar “Ellos tienen muchos patrocinadores. El Ministerio de Cultura, normalmente le entrega varios millones de pesos, por otro lado, la Gobernación y la Alcaldía también les apoya con recursos y a eso se le suma el respaldo de las empresas privadas. Por eso digo que la Fundación se puede dar el lujo por lo menos de bajar el precio a estas boletas” puntualizó.



Por su parte, las muestras de respaldo a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata también se hicieron notorias por parte de los amantes del folclor “Ellos se han esforzado por sacar adelante este evento desde muchos años. No es justo que le lluevan tantos ataques por parte de algunas personas porque con ello terminarán dañando la imagen de nuestro magno evento que gracias también al esfuerzo y perseverancia de la entidad ha traspasado fronteras” puntualizaron.

LUDYS OVALLE JÁCOME

Especial para EL TIEMPO

Valledupar