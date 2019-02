Rechazo por orden de Coldeportes de suspender el parapentismo

Luego de que EL TIEMPO conociera la orden emitida por Coldeportes a la Federación Colombiana de Deportes Aéreos de "suspender eventos y actividades deportivas de parapentismo" como una medida preventiva, autoridades y aficionados de este deporte manifestaron su descontento.

Según la resolución, Coldeportes tomó esta decisión por tres meses mientras adelantan las investigaciones de los siniestros ocurridos por esta práctica.



El alcalde de Roldanillo, Jaime Ríos, dijo no estar de acuerdo con la medida, pues considera que es una actividad que atrae el turismo a la región para apreciar este deporte.



"El municipio tiene una zona autorizada para practicar este deporte. Dejamos en cada área de vuelo unas vallas en diferentes idiomas para que sigan recomendaciones básicas como el horario, el equipo necesario, pero la problemática es que muchos extranjeros se quedan dentro del municipio y empiezan a traer a un grupo grande de turistas sin tener conocimiento de todo lo que conlleva”, dijo el mandatario.



Para Daniel Vallejo, instructor nacional de parapente y piloto biplaza, la accidentalidad es baja frente al aumento de practicantes. "La accidentalidad en parapente es muy baja, es casi 0 en Colombia", dijo Vallejo.



"Puede ser que los extranjeros no conocen el terreno, puede ser hay muchos extranjeros entrando a Colombia a utilizar el espacio aéreo con fines recreativos y turísticos y el espacio aéreo en Colombia tiene una reglamentación clara. El espacio aéreo en el país es con fines no recreativos. Hay muchos extranjeros que no filtra a través de un club ni una entidad reguladora y viene y desconoce la ley . No sabemos qué conocimiento tiene y si tiene el parapente correcto o no", agregó Vallejo.

Natalia Jaramillo, líder del parapentismo en el Valle, dijo sobre la medida de suspensión de este deporte que es una decisión que puede afectar a familias que viven de promover esta actividad. Y que en el deporte, la Selección Colombia no podría entrenar.



Dijo que en estos cuatro meses llegan alrededor de 5.000 turistas para disfrutar estas actividades que tienen los debidos controles. Sostuvo que los accidentes en este año con la tres víctimas fatales fueron accidentes aislados de las mismas actividades deportivas que promueve, apoya e impulsa el municipio. Esta es la mejor época del año para el turismo en Roldanillo y muchas familias resultarán afectadas.



Dijo que de todas maneras acatan la decisión, pero considera que este tipo de medidas es bastante drástica. Aseguró que la semana pasada se reunió en la Gobernación del Valle y con delegados de la Aeronáutica Civil y de clubes de parapente para tomar medidas.

En Floridablanca, el cañón del Chicamocha y San Gil (Santander) la actividad del parapente es muy activa por la presencia de turistas, nacionales y extranjeros, que llegan hasta los lugares donde expertos certificados ofrecen el servicio.



El Voladero Las Águilas, ubicado en Ruitoque (Floridablanca), es uno de los sitios que cuenta con diferentes clubes de parapentismo y que hoy se ven afectados por las medidas tomadas por la Federación Colombiana de Deporte Aéreos.

Salomón Rey, integrante del grupo las Águilas hace 20 años, asegura que en esta zona se cumplen todas las medidas de seguridad antes de realizar los vuelos, entre las cuales menciona que es necesario tener un peso mínimo de 30 kilogramos, no volar sin tener un calzado apropiado y no realizar vuelos con lluvia o frentes de lluvia que puedan acelerar las corrientes de aire.



“Nosotros en la zona estamos enterados de todas las situaciones que se presentan y cumplimos con todos los requisitos que nos piden la Aeronáutica Civil, la Federación Colombia de Deporte Aéreo y la industria de turismo. Es por esto que considero que deberíamos estar por fuera de esta medida tomada por Coldeportes, claro que no estamos exentos de que puedan ocurrir incidentes”.



En el voladero Las Águilas han ocurrido dos incidentes en el último año. En enero de 2018 Julián Chona perdió el control de su ala y se precipitó al suelo, logrando realizar una maniobra que lo llevó a caer sobre unos arbustos que se ubicaban a 50 metros del suelo.



El 22 de enero pasado el turista estadounidense Ryan Jossep Foresderte de 40 años sufrió una lesión cervical tras perder el control del parapente y caer sobre arbustos.



La restricción afecta a más de diez familias que se benefician económicamente del parapentismo, deporte que en Santander ha originado la aparición de clubes y escuelas certificadas.

“Vivimos de esto y tratamos de levantar esta región, pero esta medida nos afecta porque no podemos coger ni un centavo de ahí y tenemos que seguir cumpliendo con todas las normas que nos piden y todo esto cuesta mucho dinero, pero por el momento no tenemos nada más que hacer y no tenemos de dónde recoger recursos para lo que tenemos que cumplir”, aseguró Rey

Por otro lado, Javier Fernando Castro, presidente de Fedeaéreos, manifestó que la decisión ha causado asombro.



“Recibimos con asombro la comunicación de Coldeportes. Comprendemos la idea. Lamentamos que fallezcan personas. Coldeportes tiene la opción de suspender un evento, un torneo y nos causa asombro que tenga la autoridad de suspender la práctica del deporte", dijo Castro.



El presidente de la federación aseguró que se trabaja con el fin de evaluar las situaciones y resaltó que de todos los casos que se han presentado de fallecimientos solo uno es de un deportista ligado a un club.



“Trabajamos con los clubes y exigimos a ellos el cumplimiento de las exigencias. Llevamos 3 eventos este año y no hemos tenido incidentes, no hay fatalidades. Coldeportes nos pidió una documentación y la vamos a entregar. El diálogo con esa entidad ha sido permanente. Quiere ver si se cumplen con las exigencias y eso lo vamos a hacer", señaló.

*Con información de corresponsales en Cali y Bucaramanga