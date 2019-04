Novio de chilena fue policía y estaría casado con otra extranjera

El paradero de la exsargento chilena Ilse Amory Ojeda es un misterio. Son 23 días los que se completaron desde el último contacto que estableció con su familia y la preocupación sobre qué le pudo haber pasado les hace temer lo peor.



La chilena, quien llegó con su novio Juan Guillermo Valderrama al país el 6 de marzo, tenía pensado establecerse con su pareja en Bucaramanga, donde pretendían comenzar con un negocio. Primero habrían visitado Medellín, Puerto Parra, de donde sería oriundo Valderrama, y Curití.



Sobre Juan Valderrama, de 28 años, se sabe que viajó a Chile para labrarse un mejor futuro. Allí trabajó como mesero en el Club de Suboficiales de Carabineros, en Santiago, precisamente en esa institución conoció a Ilse Ojeda, de 51 años, quien se desempeñaba como sargento.

Durante el año 2016, cuentan familiares de Ilse, Juan empezó una amistad con la mujer, al punto que terminó recibiendo posada en la casa de ella y luego establecieron un romance. Pensaron en casarse, pero los allegados de la exsargento le insistían que era descabellado un matrimonio con una persona 23 años menor que ella.



Es poco el rastro en redes sociales que existe sobre Juan Valderrama, quien en Facebook se identifica como Juan Amézquita Dos Santos. El joven siempre luce un reloj y muestra sus tatuajes en el brazo derecho.



Fuentes de la Policía Nacional confirmaron que Juan Valderrama fue patrullero durante cuatro años de esa institución y que se retiró por voluntad propia. Tras dejar su vida como uniformado habría llegado a Chile.

Juan Valderrama durante su tiempo como patrullero de la Policía. Foto: Archivo Particular

Valderrama tuvo que retornar de Chile por algunos problemas con sus papeles para estar en ese país, pero la relación no terminó tras la separación. Ilse le ayudaba con los gastos a su pareja, pues le enviaba alrededor de 300.000 pesos chilenos (cerca de 1.500.000 pesos colombianos). La familia de la exsargento reveló que incluso le envió para comprarle un carro al joven en Colombia.



La llegada de Juan e Ilse a Colombia también habría sido toda una sorpresa para los familiares del joven santandereano. A finales del 2018 él había retornado a Santiago, pues pensó en convencer a su pareja de invertir en un negocio en Bucaramanga con el dinero que acababa de recibir (una suma cercana a los 100 millones de pesos) por su retiro de las fuerzas armadas chilenas.

Yo le decía que él estaba viviendo en un mundo irreal, pero ella decía que se la llevaba bien, que lo quería mucho FACEBOOK

TWITTER

En diálogo con la 'Televisión Nacional de Chile', la madre de Juan, Jineth Amezquita, contó que le dijo a Ilse que cómo había sido capaz de dejar su país "detrás de un muchacho de estos, loco".



“Yo le decía que él estaba viviendo en un mundo irreal, pero ella decía que se la llevaba bien, que lo quería mucho. Yo le insistí: mujer eso no es querer, tienes que aprender a quererte primero tu misma”, manifestó Amezquita sobre Ilse.



Pese a que Ilse le había informado a su familia en Chile que había estado tres semanas en la finca del papá de Juan en Curití, el alcalde de este municipio, Mario Galvis, aseguró que nunca estuvieron en este municipio. “Nosotros hicimos todas las averiguaciones respectivas con la Policía local y absolutamente nadie nos dio ninguna información de que ellos hubieran estado en Curití”, indicó.



Según el mandatario, el papá de Juan Valderrama tampoco tendría una finca en este municipio.



No obstante, Ilse les manifestaba a sus familiares que estaba bien en la finca y les envío videos de donde se encontraba. En tanto, Jineth le insistía que lo que estaba pasando entre su hijo y ella no estaba bien:

La mujer viajó a Colombia el día 6 de Marzo 2019 y desde el día 30 de marzo no se sabe nada de ella. Foto: Archivo particular

Juan Valderrama, en su relato a las autoridades, dijo que no volvió a ver a Ilse luego de que discutieran tras la llamada de una mujer cuando compraban materiales para remodelar la casa donde se habían mudado en Bucaramanga.



La supuesta llamada que recibió el colombiano habría provocado los celos de Ilse, quien al parecer le reclamó por esa situación, como dijo Valderrama a la Policía.



La mujer, de acuerdo con Valderrama, salió del establecimiento donde se encontraban y desde ese momento se desconoce su paradero.



Una fuente le informó a EL TIEMPO que Juan Valderrama tendría una relación paralela con otra mujer extranjera, llamada Becky Evans.



En una de las publicaciones en Facebook, el joven tiene interacción precisamente con est mujer, quien al igual que Ilse es mucho mayor que él. En la fotografía de Valderrama, Becky Evans señaló un ‘me encanta’.

Como Juan Amézquita Dos Santos aparece Juan Guillermo Valderrama en Facebook. Foto: Facebook Juan Amézquita Dos Santos

La última publicación de Evans en la red social la muestra con un tatuaje con dos corazones y las iniciales J y B.



La 'Televisión Nacional de Chile' también señala en un extenso reportaje que los familiares de Juan Valderrama les indicaron que el hombre se había casado con Becky Evans recientemente.



La desaparición de Ilse Amory también es investigada por las autoridades de Chile, país donde dispusieron de una fiscal para apoyar las pesquisas del caso.



Con una videoconferencia entre el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y esta Fiscal, las autoridades de ambos países articularon esfuerzos para conocer más detalles del paso de esta ciudadana chilena.



“Se ha dispuesto un equipo investigativo desde luego, orientado por la Fiscalía General de la Nación quien es el órgano de la investigación en Colombia y con toda la disposición después de que se surtan los protocolos internacionales en la Fiscalía de Chile y acá en Colombia seguiremos cruzando información”, informó el General Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Respecto a una posible responsabilidad de Juan Valderrama, la madre del joven indicó: "lo que tenga que responder, que responda".



Por el momento, las autoridades realizan un barrido por los Terminales de Transporte, con volantes que tienen la fotografía de la mujer y con ayuda de caninos en las zonas rurales de Bucaramanga donde, según Juan, fue la última ciudad donde vio a Ilse.





MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ

​Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguez