Puja de poderes por manejo del Hospital San Jerónimo de Montería

La gerente del Hospital San Jerónimo de Montería, Isaura Margarita Hernández, debía haber salido de vacaciones desde el pasado 2 de enero por orden de la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia Ruiz. Sin embargo, la funcionaria desconoció la resolución y siguió trabajando, incluso firmando actos administrativos como contratación de personal.

La tensa situación llevó a la gobernadora Sandra Devia a solicitar al contralor Departamental, Emilio Otero, una investigación en contra de Hernández, por posibles irregularidades en el cumplimiento de sus funciones.



El pasado 26 de diciembre de 2018, la gobernadora Devia firmó la resolución 0898 mediante la cual autorizó el período de vacaciones de la gerente Isaura Margarita Hernández, a partir de 2 de enero del presente año. En su reemplazo fue nombrado Juan Carlos Cervantes.



Sin embargo, el mismo día en que se presentó a asumir el cargo de manera temporal, Cervantes se encontró con la sorpresa de que la gerente en propiedad seguía laborando, incluso firmando contratos a personal nuevo.



El gerente nombrado por la Gobernadora de Córdoba firmó una circular dirigida a todo el personal del hospital en la que ordenó abstenerse de acatar cualquier tipo de orden administrativa de Hernández.



La funcionaria reaccionó con otra circular en la que explicó que seguía ejerciendo sus funciones porque la orden de la Mandataria Departamental se encontraba suspendida tras un recurso de reposición interpuesto en su contra.



"En ejercicio de mis derechos legales y constitucionales de audiencia, defensa y debido proceso, interpuse recurso de reposición contra la resolución 0898 de fecha 26 de diciembre de 2018, expedida por la Gobernadora encargada de Córdoba Sandra Devia Ruiz", explica Hernández en la circular.



Y agrega que "la oficina de Recursos Humanos de la ESE Hospital San Jerónimo de Montería, me ha certificado que no se ha causado el derecho al goce de nuevas vacaciones. Acabo de finalizar un período vacacional, que se venció el 31 de diciembre 2018, razón por la cual retomé mis funciones el pasado 1 de enero de 219".



Señala también, que el recurso de reposición de interpuso contra la mencionada resolución de la Gobernadora de Córdoba, se encuentra en trámite por lo que, jurídicamente quedaría sin sustento hasta tanto sea resuelto. "...es decir, que me encuentro en pleno ejercicio de las funciones del cargo de gerente de la ESE Hospital San Jerónimo de Montería".

Notificación a la Contraloría

Tras conocer la reacción de su subordinada, la gobernadora Sandra Devia, notificó a la Contraloría Departamental solicitando una auditoría express para establecer los posibles actos irregulares.



"No obstante, hemos sido informados de que la doctora Isaura Hernández, se ha presentado al hospital en el día de hoy a continuar el ejercicio de sus funciones, no obstante hacer sido comunicada de la decisión de la administración, con actos administrativos presuntamente suscritos por ella y por terceros, que pongo a su consideración sean investigados o por presuntas irregularidades", señala Sandra Devia en la carta enviada al Contralor, Emilio Otero.

GUDILFRESO AVENDAÑO M.

Especial para EL TIEMPO

MONTERÍA