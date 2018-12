Este test le ayudará a saber qué tan correcto es su uso del inglés

Según cifras del último Índice del Dominio del Inglés 2018, elaborado por Education First (EF), Colombia ocupa el puesto 60 entre 80 países del mundo en el aprendizaje de esta lengua extranjera.



Y es que aunque en los últimos años se ha avanzado en la enseñanza de uno de los idiomas más hablados en el mundo, los resultados muestran que el manejo del inglés en Colombia sigue siendo precario.

Para Luis Orlando Hernández, profesor del departamento de Lenguas de la Universidad Nacional, la principal razón por la que el aprendizaje de esta lengua sigue siendo tan bajo en el país, se debería a que "para la mayoría de los estudiantes de estratos 1, 2, y 3 el inglés se vuelve un saber no significativo. No tienen mucha vocación de utilizarlo en la vida real y se convierte así en un saber meramente teórico".



Hernández agrega que el "primer elemento que solucionaría muchos de los problemas en cuanto al aprendizaje del inglés es hacerse consciente de la importancia de este idioma como una forma de ascender en la escala socio-económica y en la adquisición del conocimiento".



Por otro lado, según un informe publicado el año pasado por el Programa de Educación del Diálogo Interamericano, la principal causa por la que no se evidencia un avance significativo en cuanto al aprendizaje de la lengua en países como Colombia, es que hay déficit de profesores de inglés.



Sin embargo, para Hernández no todo debe recaer en los profesores, también hay impedimentos personales.



"Hay que quitarse la idea que uno no sirve para aprender idiomas. Todos, con los suficientes recursos, tiempo y practica, podemos aprender otra lengua de forma muy sencilla", concluye el profesor de la Universidad Nacional.

Por ahora, para ayudarle a corroborar qué tan bueno es su nivel de inglés, EL TIEMPO diseñó un test que retará sus conocimientos en esta lengua extranjera.

