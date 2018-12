Habrían vándalos infiltrados en protesta de mototaxistas en Montería

Los mototaxistas de Montería anunciaron para este viernes un plantón frente a la alcaldía de esa ciudad en protesta por las restricciones durante la temporada navideña. Paralelo a ello, la Policía investiga unos audios en los que un hombre incita a los manifestantes a destruir las sedes de la Secretaría de Tránsito, el edificio de la administración municipal y el parqueadero de los buses del servicio público.

"Lo que hay es que hacer protestas todos los días y no dejar trabajar a las busetas, es la única forma que oigan a la gente, hacer bomba de gasolina y quemar el tránsito y quemarle la alcaldía. Es la única solución que hay", se escucha en el audio que está siendo analizado por expertos de la Policía para dar con el paradero del responsable.



Un segundo audio en manos de las autoridades, revela por voz de la misma persona, que hay que fabricar bombas molotov y lanzarlas a los patios del Transito indicando la forma de acceder y las rutas de escape ante una eventual retaliación de las autoridades.



"Por la parte de atrás, eso tiene salida pa' todas partes carretera carreteable (sic) y eso mira, está la moto que da miedo. Yo te digo una cosa que esas motos se prenden y no va a haber bomberos que lleguen a tiempo, cuando le diga. Y si el vigilante se pone bravo, se quema también", señala el amenazante hombre.



El coronel Fredy Correa Ahumada, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, dijo que al descubrir y capturar al responsable de estas amenazas será judicializado por incitación a la violencia. De igual forma, señaló que un piquete de agentes será dispuesto para custodiar los puntos neurálgicos, mientras que integrantes del Esmad acompañará la movilización de los mototaxistas.



Carlos Muñoz, uno de los líderes de la movilización del gremio informal se apartó de las amenazas de desordenes y consideró dicho riesgo como un oportunismo de delincuentes para cometer actos vandálicos en los que no están comprometidos sus compañeros.



Advirtió que la protesta de los mototaxistas se promueve para que la Alcaldía les permita trabajar con parrilleros durante estos días previos al 24 de diciembre.

"Estamos buscando salidas de diálogo, y a pesar de que la administración ha estado renuente a atendernos, nosotros nos mantenemos en la posición de buscar el diálogo", dijo Muñoz.



El líder reiteró la voluntad de al menos 4 mil mototaxistas de abandonar ese trabajo informal de manera gradual, pero acompañados de proyectos productivos que les permitan bajarse de la moto para desarrollar otro oficio.



“Queremos llegar a unos acuerdos que sean reales y a corto plazo, para ejecutar proyectos que generen empleo y oportunidades. Nos comprometemos a respetar las normas y decretos establecidos creando una veeduría para el gremio que respete la ley”, señaló Muñoz.





