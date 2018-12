Procuraduría pone la lupa por bloqueo con sillas en la Uniquindío

Tras dos meses de paro estudiantil en las universidades públicas del país, la Procuraduría Regional del Quindío le envió una acción preventiva al Consejo Superior de la Universidad del Quindío, donde le llamó la atención por el bloqueo a los accesos de la sede universitaria, que fueron tapados por algunos estudiantes con cientos de sillas, pupitres y hasta mesas.

"Se ha tratado de muchas maneras, hemos pedido que levanten los bloqueos (a los estudiantes). Y ahora el Procurador nos hace un llamado de atención a la protección de los bienes y fue un hecho sorprendente que los funcionarios junto con guardas de seguridad y personal de mantenimiento desbloquearon la portería número dos y sin embargo tipo 1:00 de la mañana (el viernes) un grupo de estudiantes, entre ellos cuatro encapuchados, trató de bloquear nuevamente, a pesar de mostrarles el llamado de atención que nos hace la Procuraduría”, relató el rector José Fernando Echeverri.



Según la Procuraduría, el mobiliario universitario que se encontraba a la intemperie, al sol y al agua, podría representar un daño al patrimonio del Estado.



La Ley 734 de 2002 establece como deberes de los servidores públicos, vigilar y salvaguardar los bienes y valores que han sido encomendados y cuidar que sean cuidados debida y racionalmente. La Procuraduría le dio tres días hábiles al Consejo Superior para informar la solución a esta situación.



“No entiendo qué sentido tiene bloquear la universidad si no hay clases, no hay estudiantes y el semestre está suspendido, es s implemente es por hacerle daño a los funcionarios para que no ingresemos, como pidiendo permiso para entrar a nuestro lugar de trabajo”, agregó el rector.



Hace dos semanas, el Consejo Superior de la institución anunció que suspendió el semestre académico para los programas presenciales, desde 1 de diciembre hasta el 20 de enero del 2019. Los estudiantes entraron en paro indefinido desde el 11 de octubre pasado.



Unos de los voceros de los estudiantes, Carlos Astudillo, señaló que la suspensión del semestre “no era necesario, es una medida que no se ha tomado en todo el país. El Gobierno no nos está dando las garantías y no está siendo sensato, así que no sabemos si de aquí al 20 de enero seguirá el paro”. Y agregó que “el paro no tiene vacaciones, vamos a seguir movilizándonos, así estemos en diciembre”.



Según el rector Echeverri, este paro le ha generado a la universidad un déficit de caja para finalizar año de 2.860 millones de pesos “esto a corte de noviembre 15, pero ya con el semestre suspendido y los efectos sobre los contratos, creo que eso se incrementará a unos 3.500 millones de pesos”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO