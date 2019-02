Procuraduría pide anular licencias de construcción de 'Aquarela'

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, declaró inviable la propuesta hecha por la constructora Calle 47 S.A.S. de bajar el nivel de las torres de 'Aquarela' de 30 a 20 pisos.



“La Procuraduría reafirma la necesidad de declarar la nulidad de las licencias de construcción de ‘Aquarela’. Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad, las construcciones ubicadas en inmediaciones del Castillo de San Felipe de Barajas pueden tener máximo 4 pisos y 6 en lotes esquineros”, dijo Carrillo durante la firma del pacto por el medio ambiente Ecobloque’ Distrital de Cartagena.

“Es inviable esta propuesta y la nación no puede incumplir las normas urbanística”, dijo el funcionario con respecto a la propuesta de la constructora de bajar el nivel de altura del proyecto.



En atención a la solicitud de conciliación proferida por la Juez Once Administrativa de Cartagena, la constructora del proyecto presentó una propuesta al Ministerio de Cultura para reducir en un del 30 por ciento la altura y la volumetría del proyecto, pasando de 956 a 642 unidades de vivienda de interés social.



Pero el Procurador General, que acompaña las demandas contra el proyecto, sentenció: “El destino inexorable de ‘Aquarela’ es su demolición”.



El próximo 15 de febrero se llevará a cabo un nuevo encuentro entre la constructora, el Distrito de Cartagena, el Ministerio de Cultura y la Procuraduría para definir el futuro inmediato de 'Aquarela' pero la última palabra sobre la viabilidad o demolición del complejo la tiene la Juez Once Administrativa de Cartagena.



El proyecto está en el ojo de las críticas porque según la Unesco pone en riesgo la declaratoria patrimonial que Cartagena recibió a mediados de la década de los 80, en el siglo pasado.





JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas