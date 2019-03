Procuraduría investiga al Gobernador del Quindío por demoras en el PAE

Por la tardanza en la prestación del servicio en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Quindío, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el gobernador del departamento, Carlos Eduardo Osorio.

En esa indagación también aparecen implicados nueve gobernadores más por la presunta mora en el proceso contractual para seleccionar un operador de este programa durante el año pasado.

Además del gobernador Osorio, el Ministerio Público también incluyó en la investigación al actual secretario de Educación departamental, Francisco Javier López, quien para el momento de los hechos aún no había sido nombrado como jefe de ese despacho. En esa época, el secretario de Educación era Álvaro Arias, actual precandidato a la Gobernación del Quindío.



“Se hizo la aclaración, porque yo me vinculé en la Secretaría el 18 de julio de 2018 y aquí en este proceso están hablando es del primer semestre del 2018. Ya estamos aclarando, porque igual así uno no esté (en el cargo para la época) debemos estar entregando la información de por qué se inició tan tarde (en mayo) porque para eso uno está al frente de una cartera de estas”, dijo López.



En el Quindío, el PAE no comenzó a operar al mismo tiempo que el calendario escolar sino que se inició el servicio a partir del 21 de mayo, por lo que unos 22.374 estudiantes se vieron afectados durante los primeros meses del 2018.



Según la Procuraduría, el Quindío fue el segundo departamento que más se tardó en la prestación del servicio (21 de mayo). Sucre fue el primer departamento luego de iniciar la prestación el 30 de mayo. En Arauca, Atlántico, Caquetá y Cauca iniciaron en marzo mientras que Cundinamarca y Santander en abril, Tolima y Vaupés, también lo hicieron en mayo.



“Ya se hizo por la Bolsa Mercantil y no como se hacía antes que se llevaba por licitación. Entonces ya es muy diferente y eso nos ayudó mucho tanto el año pasado como este año, que hemos funcionado muy bien”, dijo el actual secretario.



Además, aunque el PAE se inició en el Quindío el 21 de mayo solo duró 10 días en las 260 instituciones educativas públicas del departamento. El contrato fue suspendido por la Secretaría de Educación departamental porque al parecer el operador Unión Temporal ‘Unidos por los niños del Quindío’ incumplió los requisitos.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO - ARMENIA