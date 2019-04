Procuraduría investiga a alcaldes y funcionarios del Magdalena

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en el marco del seminario “Plástico de un solo uso, un desafío para todos” realizado en Santa Marta, dio a conocer una serie de investigaciones por diferentes faltas disciplinarias que adelanta contra alcaldes y funcionarios públicos en el departamento del Magdalena.

Uno de los procesos aperturados tiene que ver con el Programa de Alimentación Escolar, PAE en el municipio de Ciénaga, donde el Ministerio Público busca determinar las presuntas irregularidades en las que pudieron incurrir el mandatario local Edgardo de Jesús Pérez Díaz y el secretario de Educación, Luis Ospina Daza, en el convenio celebrado con la Fundación Unidad Social Barrio Adentro (Fusba), en marzo de 2017, que tuvo un valor de $6.750.287.178.



La investigación de la Procuraduría pretende así mismo establecer si “el mandatario local recibía porcentajes de los contratos gestionados, y si habría desviación de los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes de los colegios oficiales del municipio, anomalías en las que posiblemente estaría involucrada la fundación, principal contratista del PAE”.



Otra investigación disciplinaria fue anunciada contra el excontralor general del Magdalena, Alejandro Pérez Prada, por presuntos actos de corrupción al interior de la entidad.



En este caso el Ministerio Público estudia si Perez habría incurrido en falta disciplinaria al presuntamente adelantar de manera irregular un concurso para proveer cargos públicos, y si se trató o no, de una convocatoria cerrada en donde al parecer solo participaron funcionarios de la entidad.



Así mismo, se espera determinar si para esa época se encontraban o no suspendidos los actos de reestructuración de la Contraloría, y si ante tal suspensión también estaban impedidos los funcionarios investigados para adelantar trámites semejantes.



La Procuraduría de igual manera presentó un incidente de desacato y una indagación disciplinaria contra el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), Ingrid Aguirre por incumplir los acuerdos del ‘Pacto por el agua’ firmado el pasado 31 de octubre.



Según el Procurador Carrillo el Distrito en ese momento se comprometió a priorizar la inversión pública en soluciones al tema de agua potable, pero “incumplió”.



Así mismo, Fernando Carrillo, anunció citación a audiencia con pliego de cargos al ex gerente de la ESE Alejandro Próspero Reverend, Omar Suárez Prasca, quien según investigación que adelanta el ente de control habría contratado con empresas de fachada e incluso otras que no reunían los requisitos legales para suscribir convenios.



Por otra parte, el Procurador lamentó la dramática situación que enfrenta el país con el uso indiscriminado de plástico, e hizo un llamado a las autoridades, a la empresa privada y a la ciudadanía a tomar conciencia de que está en juego el futuro, la supervivencia y los derechos de las nuevas generaciones.

ROGER URIELES VELASQUEZ

​Para EL TIEMPO

Santa Marta