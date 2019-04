'Llegamos a un acuerdo cumplible y dentro del PND': Duque

En el marco de una visita que el presidente Iván Duque realizó a la población de Aracataca (Magdalena), para asistir al taller Construyendo País, el mandatario se refirió a la llegada a un acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, que llevaban en minga desde el pasado 12 de marzo.

"Quiero aprovechar la reunión para hacer una reflexión muy profunda sobre nuestro pías y hablarles desde el corazón: soy consciente de que en Colombia hay muchas deudas sociales por saldar, muchas brechas con los municipios más alejados y con las minorías étnicas de Colombia", empezó Duque.



El mandatario recordó que cuando empezó su Gobierno invitó a una delegación de las comunidades indígenas a la Casa de Nariño para darles a conocer su intención de tener un capítulo para ellos dentro del Plan Nacional de Desarrollo.



"Ahora tenemos ese plan plurianual para atender a esas comunidades. Fue así como presentamos a la deliberación del congreso ese plan y después se presentaron estos bloqueos de la vía panamericana en el sur del país", añadió.



Así, Duque decidió expresar su solidaridad con todas las persas afectadas por esos bloqueos, que sufrieron en sus empresas y sus negocios y actividades.



"Desde Aracataca, el gobierno va a estar presente para escucharlos y atenderlos en ese daño que sufrieron", dijo.

'Un mensaje claro'

El jefe de Estado aseguró que el mensaje es tan claro como se dijo siempre: "aquí se trabaja con el Plan de Desarrollo y no con más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Es en el PND donde se deben materializar los diálogos. No existe ni puede existir ninguna justificación para que que bloqueen las vías del país y para que los derechos de unos estén por encima de los de los demás", enfatizó.



De esta manera el presidente recordó a los ciudadanos que "por encima de la protesta debe estar la protesta y que el Gobierno rechaza de tajo las vías de hecho como mecanismo para llegar a obtener la atención del estado".



"Lo dije con claridad, cuando se levanten las vías de hecho estaré en el Cauca. Quiero seguir manteniendo ese diálogo con los ciudadanos, pero en ningún lugar la presencia del presidente en el territorio es una presencia bajo amenazas", finalizó el mandatario, quien no dejó claro en su discurso el día exacto en el que viajará al Cauca, aunque fuentes indígenas aseguran que el viaje lo esperan para el próximo martes.



ELTIEMPO.COM