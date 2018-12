¿Por qué se están acabando las cabalgatas en las ferias del país?

El ocaso de las cabalgatas en las ferias y fiestas del país está cada vez más cerca. Esta semana, Jamundí, en el Valle del Cauca, se sumó a las otras seis ciudades que cancelaron la realización de estos eventos en la última década en Colombia.

"A partir de este momento, y durante la administración de Edgar Yandy, no se van a realizar más cabalgatas”, fueron las palabras que usó el mandatario de Jamundí, Edgar Yandy luego de que una de las funcionarias de la Alcaldía que participó en el evento falleciera tras caerse del caballo en el que se movilizaba.



De igual forma, aunque en la cabalgata estaba prohibido el consumo de licor y la participación de caballos en mal estado de salud, durante el evento otras siete personas resultaron con traumas en la cabeza tras caerse de los caballos en circunstancias que aún son desconocidas para las autoridades.



De acuerdo con voceros de la Fundación Paz Animal, las cabalgatas se han ido eliminando poco a poco del país debido a que los ciudadanos no saben cómo comportarse y ponen en riesgo no solo a los jinetes sino a los mismos caballos.



En los últimos siete años los tradicionales recorridos equinos de las ferias de Medellín, Cali, Armenia, Bucaramanga, Pereira y Buga, también fueron suspendidos por accidentes relacionados con abuso de licor y maltrato animal.



Durante la versión 66 de la cabalgata de Buga, realizada el 20 de julio del año pasado, murió el empresario y el comerciante antioqueño, Carlos Ramírez, tras caerse de su caballo. El hecho fue una de las principales razones para la cancelación de versiones futuras del evento.



De igual forma, en Cali, la caída de un caballo y posterior muerte de Paola Salazar, de 34 años, durante la cabalgata de la Feria, también llevó a la cancelación de versiones futuras del evento.



La historia de Medellín es diferente. Aunque el Concejo decidió reglamentar la cabalgata de la Feria de las Flores con una normativa que incluía, entre otros puntos, prohibir el consumo de bebidas embriagantes en caballistas y la inscripción al encuentro equino a través de una delegación, es decir, con un municipio o una asociación, el Acuerdo Municipal no pudo ser cumplido por los organizadores de la cabalgata y se terminó suspendiendo el popular evento.



De acuerdo con movimientos defensores de este tipo de eventos, los incidentes que se presentan se deben a la falta de control de la Fuerza Pública y suspender las cabalgatas sería hacerle un gran daño a las tradiciones colombianas. .



Por ahora, las cabalgatas que ‘sobreviven’ a las suspensiones en las grandes ciudades son las de la Feria de Manizales, en la capital de Caldas, las de Neiva, en San Pedro; Cartagena, en la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, y Montería, en la Fiesta de la Ganadería.



